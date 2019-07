Olginate. Via postale Vecchia, 100 mila euro per il nuovo parcheggio

Via libera per il nuovo parcheggio di via Postale Vecchia

Per settembre sarà completato anche il restyling dell’asilo nido

OLGINATE – 100.000 euro, è questa la cifra messa a disposizione per la realizzazione del parcheggio in via Postale Vecchia. Una somma che comprende anche la realizzazione dei sottoservizi che andranno a risolvere i cronici problemi che si creano in caso di abbondanti piogge.

Una buona notizia quella comunicata durante la discussione del bilancio nel consiglio comunale di ieri, mercoledì.

“C’è tanta carne al fuoco – ha detto l’assessore Roberta Valsecchi -. Potremmo fare altri investimenti ma questi nuovi lavori si aggiungono ad altri che sono già programmati: il marciapiedi di via Redaelli, gli spogliatoi del campo di calcio, l’ex municipio, il lungolago”.

Tra le opere più importanti, oltre al parcheggio di via Postale Vecchia, sono stati impegnati ulteriore 43.000 euro, a lavori già in corso, per opere aggiuntive all’asilo nido: “Abbiamo ritenuto opportuno aggiungere la sistemazione degli esterni e del parcheggio”. Investimenti anche sul fronte dell’efficientamento energetico di alcuni edifici comunali e sui servizi sociali.

Il capogruppo di maggioranza Riccardo De Capitani, favorevole ai lavori all’asilo nido e per il parcheggio di via Postale Vecchia, si è detto invece scettico rispetto ai 171.000 euro destinati ai nuovi spogliatoi del campo di calcio.

“Con qui soldi avremmo avremmo potuto fare altre cose, come il parcheggio della palestra. Ci pare una cifra eccessiva per un progetto di cui non sappiamo ancora nulla”.

Il sindaco Passoni ha chiarito che il progetto è ancora via di definizione: “Siamo partiti con un’idea che poi è cambiata. Stiamo cercando la strada migliore per il comune e il gestore dell’impianto. Appena ci sarà qualcosa di definito informeremo anche la minoranza”.