Pescate domani chiude lo svincolo. Il sindaco: “Una scelta di coraggio”

Dante De Capitani conferma la chiusura dello svincolo sabato mattina

“Dispiace per i disagi, ma vogliamo che si risolvano i problemi della viabilità”

PESCATE – “Domani mattina chiuderò lo svincolo di Pescate al Ponte Manzoni. E’ gia tutto pronto, con i cartelli di deviazione in bella vista” il sindaco Dante De Capitani esordisce così nel suo intervento ricordando l’iniziativa programmata per sabato mattina.

Mi dispiace molto per i disagi che creero’ a tanti vacanzieri soprattutto, ma sarà lo stesso disagio che subiscono quotidianamente i miei cittadini, costretti a lunghe code per buona parte della giornata. Faremo una manutenzione che ho programmato da tempo con chiusura dalle ore 9 fino alle ore 12 e con l’ausilio dei nostri stradini e della protezione civile in quanto si tratta di mettere in sicurezza alcune alberature. E’ la terza volta che chiudo il nostro svincolo, da quando il comune di Lecco ha chiuso l’entrata del Ponte Vecchio”.

Manca una cabina di regia, sindaci lasciati soli

“Chiudendo lo svincolo per manutenzione, di riflesso manderò un altro messaggio a chi non ha ancora capito che il nuovo ponte Pescate-Lecco Bione è di fondamentale importanza per tutta la viabilità del territorio e valvola di sfogo nel caso il Terzo Ponte dovesse bloccarsi per incidenti stradali o svariati motivi che accadono in continuazione”.

“Purtroppo in questa provincia non c’è una cabina di regia sulle questioni viabilistiche, non ci sono azioni di coordinamento e quindi ogni sindaco é lasciato solo davanti ai problemi. So già che mi diranno che protesto per le code di auto ma sono io il primo a farle fare queste code. Ma se queste code serviranno per smuovere la polvere sui progetti viabilistici che sono ancora nel cassetto non saranno inutili”.

Sono un sindaco, non sono un burocrate

“Ci vuole coraggio per chiudere uno svincolo Anas, non è cosa facile vincere le pressioni e i rischi che una decisione simile comporta, con la Digos che come le altre volte sarà presente per verificare se davvero faremo manutenzione o se sarà una protesta fine a se stessa. Ma se non vuoi correre rischi fai il burocrate, non fai il sindaco. E io credo di non aver fatto il burocrate neanche prr un minuto del mio mandato.

Con le mie prese di posizione ho ottenuto dalla provincia la corsia dedicata sul ponte Kennedy per chi proviene da Pescate e da Anas il progetto preliminare del ponte Pescate-Bione con la ciclabile integrata, ma é ancora poco per il mio paese e per tutto il territorio”.

Già fissato un incontro con il ‘numero 1’ di Anas

“Adesso si deve cambiare passo, e proprio per questo avrò un colloquio a Roma con l’amministratore delegato di Anas ing Simonini che me lo ha concesso subito. Vado dal capo direttamente. Li vedrò se davvero c’è la volontà di realizzare il ponte che consentirebbe ai miei cittadini ma anche a quelli degli altri paesi a sud del lago di liberarsi delle code giornaliere”.