VALGREGHENTINO – Una donna forte, preparata e pronta a lavorare per il proprio paese. E’ questa la descrizione di Anna Clara Bassani, fornita oggi, domenica, durante la conferenza stampa di ufficializzazione del supporto della Lega Nord alla lista Progetto Futuro che vede candidato sindaco alle elezioni del prossimo 26 maggio proprio Bassani.

Presenti all’incontro diversi esponenti di spicco del Carroccio, a partire dalla senatrice Antonella Faggi passando per Giulio De Capitani, membro del consiglio federale della Lega e fondatore della sezione di Olginate e Stefano Parolari, commissario provinciale della Lega per Lecco. All’appello hanno risposto anche Stefano Simonetti, capogruppo Lega in provincia nonchè consigliere comunale di minoranza proprio a Valgreghentino e Marco Stucchi, segretario della sezione Lega di Olginate, Valgreghentino e Garlate.

Il sostegno della Lega

“Siamo qui come Lega per dare il nostro appoggio alla lista civica Progetto Futuro. Vogliamo portare il nostro aiuto e il nostro progetto politico-culturale in maniera costruttiva per supportare Anna Clara e gli altri componenti della squadra a creare un progetto culturale ed amministrativo di valore per Valgreghentino. – dice Stefano Parolari – Alla candidata sindaco e alla lista chiediamo di metterci impegno, passione e grinta come nella vita”.

“Una donna tra le donne”

Parole a cui si è unita Antonella Faggi: “Di Anna Clara ammiro la sua capacità di mediazione e di trovare sempre una soluzione, l’essere una persona razionale e propositiva, ma soprattutto è una donna. È una donna tra le donne, una cittadina come tutti noi, nata e cresciuta a Valgreghentino, capace di ascoltare e stare in mezzo alla gente. Mi auguro che questo piccolo gruppo di cittadini, ognuno con un bagaglio di competente e di esperienze diverse crei una squadra vincente che possa cambiare e migliorare la situazione di Valgreghentino costruendo e ricostruendo insieme come in un puzzle”. Pieno sostegno e tanta fiducia quindi per la candidatura di Anna Clara Bassani, una donna forte, preparata e pronta a lavorare per il proprio paese insieme al suo gruppo Progetto Futuro. Per informazioni e richieste: progettofuturo.valgre@gmail.com – Tel. 339 6050594 – 340 0583489