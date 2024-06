Pasturo conferma Artana: “Continueremo a lavorare con la stessa serietà”

Netta vittoria per la lista Competenza e Rinnovamento che ha raggiunto il 64,61%

Sconfitta per Guido Agostoni, volto storico di Pasturo ed ex sindaco

PASTURO – Conferma per il sindaco uscente Pierluigi Artana (Competenza e Rinnovamento) con il volto storico di Pasturo, nonché ex sindaco, Guido Agostoni (Noi per Pasturo e Baiedo). Artana ha vinto con un risultato netto, il 64,61% dei voti.

“Ringraziamo tutti i cittadini per la fiducia – ha detto Artana -. Il lavoro che è stato fatto oggi si vede. Continueremo a lavorare con la stessa serietà che abbiamo messo in questi anni per ultimare i lavori che abbiamo cominciato, primo fra tutti la scuola”.