Piano scuole, il Comune di Lecco stanzia oltre 3,2 milioni. Il sindaco: “Impegno costante per i nostri ragazzi”

Si aggiungono 3.069.382 euro per interventi manutentivi su 13 scuole cittadine, dall’infanzia alle medie

Tra i percorsi di approfondimento: “Edu l’Hub”, i “Patti educativi digitali” e i percorsi per l’educazione all’affettività

LECCO – “L’impegno per i nostri ragazzi, per la nostra Amministrazione, è una scommessa costante – spiega il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni -. Ecco il senso del ‘Piano di diritto allo studio’ 2024-2025 che abbiamo approvato in Consiglio comunale martedì sera.

“Abbiamo destinato un importo di 3.260.752 euro per potenziare l’educazione e l’accompagnamento scolastico – continua il primo cittadino – includendo il post-scuola pomeridiano e il Cres estivo, la convenzione con le scuole dell’Infanzia paritarie (1,5 milioni), la fornitura di libri di testo e la mensa scolastica. Comprende, inoltre, risorse importanti per l’assistenza ai ragazzi più fragili (700.000 euro) e per il sistema dedicato ai bambini dagli 0 ai 6 anni (113.752 euro), così come una serie di iniziative minori ma di importante sostegno motivazionale all’impegno e all’apprendimento come la premiazione dei Talenti in volo e le borse di studio”.

Tra i percorsi di approfondimento che verranno proposti alle scuole: il progetto “Edu l’Hub”, per promuovere percorsi di cittadinanza attiva dei ragazzi e delle loro famiglie; i “Patti educativi digitali” tra scuola, famiglia e ragazzi per i temi legati all’utilizzo di strumenti tecnologici; i percorsi per l’educazione all’affettività e per la gestione delle emozioni, questioni che stanno assumendo una particolare delicatezza.

“Oltre agli aspetti educativi – prosegue il sindaco – continuiamo a sostenere la manutenzione degli edifici scolastici, perché la qualità degli spazi favorisce il percorso di apprendimento: 3.069.382 euro sono per interventi manutentivi su 13 scuole cittadine, dall’infanzia alle medie (di cui 1.803.883 euro sostenuti per la riqualificazione della primaria Carducci di Castello); 9.825.000 euro sono destinati a due nuove scuole, precisamente 1.690.000 euro per l’asilo nido di Bonacina (in costruzione) e 8.135.000 euro per la riqualificazione della primaria De Amicis (lavori da gennaio 2025). Un grazie sincero all’Assessore all’Educazione Emanuele Torri per aver progettato e condiviso i percorsi destinati ai nostri ragazzi con grande cura e spirito d’innovazione”.