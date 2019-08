Ascolto Valmadrera: “La manutenzione non esiste al parco di San Dionigi”

Il gruppo di minoranza segnala le condizioni del parchetto in via San Francesco a Valmadrera

Manutenzione latente e gesti di vandalismo danneggiano gli arredi

VALMADRERA – In seguito alla richiesta di alcuni cittadini valmadreresi, Guido Villa, capogruppo di Ascolto Valmadrera, assieme ad una delegazione del gruppo, si è recato più volte in sopralluogo nel parchetto nella zona di San Dionigi.

Le condizioni in cui versano le travi della scala dello scivolo, denunciano dopo il controllo, “sono dovute ad una mancata manutenzione nel corso degli anni e non ad un cedimento strutturale o ad un sovraccarico”.

Per questo Ascolto Valmadrera ha avanzato un’interrogazione rivolta al sindaco Antonio Rusconi.

“Mi sono occupato di strutture in legno per tutta la mia vita e ad un mio esame ho verificato che il lamellare con cui sono costruite è fradicio in quanto non è mai stato verniciato – spiega Villa – Se anche fosse, e non è questo il caso, frutto dello sconsiderato comportamento di qualche vandalo sarebbe comunque responsabilità dell’amministrazione comunale individuare il colpevole per la dovuta segnalazione alle forze dell’ordine, in considerazione delle numerose installazioni di foto-trappole alle quali si è riferito più volte il candidato sindaco Antonio Rusconi in campagna elettorale”.



“La realtà – conclude Villa – è che la manutenzione ordinaria non esiste e ci si affida ad interventi straordinari per risolvere situazioni ormai critiche, salvo poi prendersi i meriti per la sistemazione tardiva. La sorveglianza latita e i responsabili di atti vandalici rimangono impuniti lasciando sul territorio il segno della loro maleducazione, questo è l’unico vero dato di fatto, oggettivo ed inconfutabile”.