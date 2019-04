La lista Malgrate per tutti con Flavio Polano si presenta

L’incontro presso il Palazzetto Sportivo, illustrato anche il programma

MALGRATE – Un programma ‘breve’, di pochi punti, che non vuole essere un ‘libro dei sogni’, ma “guida di un impegno concreto per Malgrate e per i malgratesi”. Lo ha sottolineato più volte Flavio Polano, sindaco uscente che alle prossime amministrative punta al ‘bis’ con la lista Malgrate per tutti: ieri sera, mercoledì, la squadra che affiancherà il candidato sindaco il 26 maggio si è presentata presso il Palazzetto Sportivo.

La lista

Tredici, incluso quello di Polano, i nomi in lista, volti più o meno noti del paese (tra di loro l’attuale vicesindaco Innocente Vassena e l’assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo Angelo Garavelli), rappresentanti di diverse professioni e di diversi mondi, da quello scolastico a quello sociale. Si tratta di Michele Ballabani (27 anni, agente di commercio), Teuta Balliu (53 anni, traduttrice), Renato Bolognini (51 anni, libero professionista), Patrizia Carlì (65 anni, libera professionista e moglie di Gianni Codega, compianto sindaco di Malgrate dal 2004 al 2014), Sara Cipriano (28 anni, studentessa), Angelo Garavelli (52 anni, logistic manager), Nicola Grassi (36 anni, impiegato), Aldo Maggi (66 anni, consulente aziendale), Michele Molise (46 anni, direttore servi generali e amministrativi), Antonella Righini (66 anni, pensionata), Antonella Straziota (47 anni, casalinga) e Innocente Vassena (67 anni, pensionato).

Competenze “a disposizione del bene del paese”

Dopo un giro di presentazione è toccato al candidato sindaco illustrare i punti salienti del programma e lo spirito che anima la squadra: “Malgrate per tutti è un progetto nato 15 anni fa, proprio con Gianni Codega – ha ricordato Polano – intendiamo portarlo avanti. Tre sono le nostre parole d’ordine per Malgrate, paese che vogliamo sempre più vivibile, in dialogo e sostenibile. Come? Mettendoci l’esperienza di 15 anni di buon governo, passione, impegno e competenza, mantenendo gli impegni assunti e garantendo trasparenza e onestà nell’amministrazione”.

Le principali proposte

Illustrati dunque i punti salienti del programma elettorale: “Non è un programma corposissimo, la nostra intenzione non era quella di scrivere un libro dei sogni ma focalizzarci sulle opere e le proposte che potremo portare a compimento nel corso del prossimo mandato, se i cittadini ci daranno il loro voto”. Dal punto di vista dei lavori pubblici, verrà completato il progetto parchi che vedrà la riqualifica di tutti i giardini pubblici del paese; anche il lungolago verrà completato, entro la prossima primavera, e tra Malgrate e Parè vorrebbe essere realizzata una pista ciclopedonale a lago. “Dobbiamo renderci conto che Malgrate è sempre più un paese turistico, la riqualifica del lungolago ha dato una bella svolta in questo senso. Purtroppo la nostra richiesta di avere uno scalo del battello non è ancora stata accolta dalla Navigazione Lago di Como, ma l’impegno sul fronte turistico continuerà e sarà massimo: pensiamo, ad esempio, a una nuova cartellonistica con pannelli informativi, il rilancio del bike sharing, l’installazione del wifi pubblico”.

Sul fronte viabilità, Polano ha annunciato il completamento della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e la redazione di un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Per quanto riguarda la sicurezza – ha continuato – anche se il nostro paese non ha particolari criticità è innegabile che la percezione di insicurezza dei cittadini sia cresciuta in questi ultimi anni. Per questo motivo stiamo pensando di chiedere all’associazione City Angels di Lecco di effettuare servizio anche a Malgrate per potenziare il presidio del territorio”.

Tra gli altri progetti, la riqualifica del pratone di Rio Torto da portare avanti con il Comune di Valmadrera, e la proposta di creare un unico polo scolastico tra Civate, Malgrate e Valmadrera: “I due Istituti Comprensivi uniti fanno una realtà significativa di 1.500 studenti, chiaro che non è solo una decisione di Malgrate e vanno interpellati diversi enti ma si potrebbe iniziare a lavorare in questa direzione” ha fatto sapere Polano.

Infine, sul fronte partecipazione e informazione, Polano ha annunciato la volontà di utilizzare sempre più i social per comunicare con la cittadinanza e di realizzare un’informazione periodica da inviare alla famiglie anche in versione digitale da consultare comodamente.

“I migliori anni sono davanti a noi”

Polano ha concluso: “I migliori anni sono davanti a noi, se i cittadini ce ne daranno l’opportunità sono certo faremo un ottimo lavoro. Ci piacerebbe davvero portare a termine quanto avviato con successo in questi primi cinque anni”. La sfida di Polano e della sua squadra sarà contro altre tre liste, come noto: “Su un paese di poco più di 4 mila anime quattro liste sono tante, non ce l’aspettavamo – ha commentato – da un lato ne sono contento perché vuol dire che c’è partecipazione e voglia di impegnarsi per Malgrate, dall’altro questa frammentazione porterà sicuramente ad una dispersione di voti maggiore. Staremo a vedere” ha concluso.