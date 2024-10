Malgrate. Francantonio Corti e Livia Sala nuovi assessori

La composizione della Giunta è stata aggiornata dopo la modifica dello statuto

MALGRATE – La Giunta del sindaco Michele Peccati cresce: con apposito decreto la composizione è stata infatti aggiornata e, al fianco dei già nominati Roberto Mulargia (vicesindaco) e Ambrogina Caterina Maggi, sono stati nominati assessori il consigliere Francantonio Corti (deleghe Lavori Pubblici e Manutenzioni, Urbanistica, Viabilità, Servizi per la mobilità, Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche Ambientali e Verde Pubblico), e Livia Sala, candidata in lista con il sindaco ma non eletta (deleghe Istruzione, Servizi Educativi 0-6 anni, Biblioteca).

Il decreto del sindaco segue l’iter di modifica dello statuto comunale attuato dall’amministrazione neo eletta a fine estate per prevedere la possibilità di nominare assessore esterno un consigliere non eletto.

“Trascorsi i tempi tecnici ed entrato in vigore il nuovo statuto abbiamo potuto procedere con queste integrazioni che danno completezza all’amministrazione e mantengono la parità di quote rosa” ha commentato Peccati.