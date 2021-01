Progetto Valmadrera, in 40 all’incontro on line dell’associazione

Ricordare, valutare e guardare al futuro

Un pensiero speciale per Pamela Cazzaniga

VALMADRERA – Un incontro per ricordare, valutare e guardare al futuro. In tre parole l’incontro “digitale” del 28 dicembre, che ha coinvolto dapprima gli associati e poi si è allargato al comitato promotore di Progetto Valmadrera.

Ricordare le persone che ci hanno lasciato in questo 2020, con un pensiero particolare a Pamela Cazzaniga, che continueremo a ricordare con le attività della Fondazione a lei dedicata.

Valutare quanto fatto in questi mesi, con due declinazioni particolari. In primo luogo, l’approvazione del bilancio dell’associazione durante il momento assembleare, con un ringraziamento a tutti gli aderenti per la generosità di quest’anno, che ha dato la possibilità di donare 2.000€ per il Fondo covid della Comunità di Valmadrera. In secondo luogo, uno sguardo alle iniziative portate avanti dall’amministrazione, che è riuscita a “fare rete” con il tessuto associativo della nostra città per gestire le difficoltà del covid e a portare a compimento alcune importanti iniziative del programma, come l’inaugurazione del secondo lotto di Parè e la sistemazione di via Manzoni.

Guardare al futuro, con i lavori appena avviati al Fatebenefratelli e con le iniziative che i diversi assessorati stanno organizzando confidando in un 2021 di lenta ripresa delle attività.

Numerosi gli interventi dei 40 partecipanti, che hanno ringraziato il Sindaco e gli assessori del lavoro svolto e hanno stimolato anche ad affrontare alcuni problemi esistenti sul territorio. Particolare attenzione alla situazione dei torrenti, che dovrà prevedere un intervento diretto dell’amministrazione sul reticolo minore e un intervento di Regione Lombardia sul reticolo maggiore, e all’illuminazione delle strade. Proprio in questi giorni si sta finalizzando il nuovo contratto di manutenzione con l’operatore per sistemare tutti i punti luce non operativi e garantire tempi di intervento brevi per i futuri guasti.

Infine, uno scambio di auguri per un 2021 sereno e di ripartenza, con l’impegno a dare il proprio contributo alla nostra città associandosi a Progetto Valmadrera (per aderire all’associazione scrivere a info@progettovalmadrera.it).