Progetto Valmadrera, un bilancio: “Avanti con il programma”

Sabato 5 settembre i consiglieri e il direttivo di Progetto Valmadrera hanno fatto il punto sull’attività svolta rispetto al programma elettorale

Donazione del Comune al fondo di solidarietà ‘Valmadrera Covid’

VALMADRERA – Un sabato pomeriggio di lavoro e di confronto quello appena trascorso per i consiglieri e il direttivo di Progetto Valmadrera, per fare il punto su quanto fatto rispetto al Programma Elettorale e per pianificare la attività dei prossimi mesi.

Positiva la valutazione, che ha visto la realizzazione e finalizzazione di numerosi cantieri nonostante la situazione COVID. Si sono ricordati, in particolare, i nuovi parcheggi in via San Carlo Borromeo, la fine dei lavori all’Opera Pia Magistris e, fra pochi giorni, l’inaugurazione del parco urbano di Parè.

Sono stati ribaditi i punti salienti del programma, che saranno oggetto di attuazione nei prossimi mesi. In primo luogo, le attività di rivalorizzazione del Fatebenefratelli, che cominceranno con la ristrutturazione di un’ala grazie al recente contributo regionale. In secondo luogo, il parco cittadino di via Leopardi, su cui l’amministrazione si sta muovendo per la realizzazione in tempi brevi.

Continua poi il lavoro incessante sul fronte dell’istruzione e dei servizi sociali, con particolare attenzione all’imminente avvio delle scuole, che ha visto un forte coinvolgimento dell’amministrazione ed investimenti economici di adeguamento di entità ben superiore ai contributi ricevuti per il COVID, e alla gestione dell’Opera Pia Magistris, che nei prossimi giorni vedrà i primi nuovi inserimenti in struttura.

Infine, gli obiettivi di medio periodo: le principali sfide riguardano il recupero dell’area ex-Calvasina e dell’area FOMP, la passeggiata da Paré a Malgrate e il cambiamento complessivo del sistema di illuminazione pubblica a Valmadrera.

Le attività proseguiranno con un ulteriore incontro di lavoro a fine settembre e con l’assemblea di Progetto Valmadrera, pianificata per ottobre. Sarà anche l’occasione per ringraziare tutti gli associati, la loro generosità permetterà nei prossimi giorni all’associazione Progetto Valmadrera di versare 2.000€ sul Fondo Solidarietà “Valmadrera Covid”.