Valmadrera, il sindaco Colombo giura, insediato il consiglio comunale

Martedì sera in sala consiglio il giuramento del sindaco eletto alle scorse amministrative

Targa a Romeo Sozzi, vincitore del Compasso d’Oro per la sedia ‘Farfallina’

VALMADRERA – “Auguro a tutti voi di avere una virtù: la pazienza“. Così Cesare Colombo, neo eletto sindaco di Valmadrera, si è rivolto ai consiglieri comunali riuniti martedì sera per la prima assemblea di insediamento dopo il voto dello scorso 8-9 giugno.

Affiancato dalla Giunta, presentata nei giorni scorsi (leggi qui), Colombo ha aperto la seduta omaggiando il valmadrerese Romeo Sozzi, premiato nei giorni scorsi con il Compasso d’Oro, tra i più importanti riconoscimenti del design italiano, per la sedia ‘Farfallina’ (così chiamata perché leggera come una farfalla, appunto), disegnata in collaborazione con l’architetto portoghese Álvaro Siza. All’imprenditore è stata consegnata una targa in segno di riconoscimento da parte di tutta la città.

Prima della foto di rito, Romeo Sozzi, emozionato per la cerimonia, ha ricordato con riconoscenza la figura del noto architetto, la sua laboriosità a 92 anni, la sua umiltà a ricercare con pazienza la soluzione per ogni problema che si poneva. Ha sottolineato Romeo che il premio è giunto inaspettato, frutto dell’attività di tanti anni di lavoro e non per nulla ha ricordato come i Valmadreresi siano chiamati “Crapuni de la Val“.

Quindi, indossata la fascia tricolore, il sindaco ha prestato giuramento invitando l’assemblea alla pazienza: “In questi primi consigli sicuramente sarò impacciato, chiedo a tutti voi di portare pazienza, anche in futuro: sono certo che riusciremo a fare grandi cose”. Nessun intervento, invece, da parte della minoranza di Ascolto Valmadrera.

Dopo l’elezione delle commissioni elettorali e per l’aggiornamento dell’elenco dei giudici popolari, la seduta si è chiusa con un ulteriore ringraziamento al pubblico presente.