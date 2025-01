Valmadrera, nuova Consulta dello Sport: Massimo Manzoni è il nuovo presidente

Un team rinnovato per promuovere l’attività sportiva

Manzoni: “Lavoreremo per mantenere un forte legame con le società sportive locali e con le scuole”

VALMADRERA – Approvata all’unanimità la costituzione della Consulta dello Sport per il quinquennio 2025-2029, con delibera della Giunta Comunale di Valmadrera del 7 gennaio. Nata nel 1986 come braccio operativo dell’Ufficio Sport, la Consulta ha come principale funzione quella di ascoltare e raccogliere le esigenze e le proposte delle numerose associazioni sportive locali, oltre a supportare e organizzare eventi sportivi sul territorio.

Nomina dei componenti della Consulta dello Sport

Manzoni Massimo – Presidente delegato dal Sindaco

Pitton Matteo – Rappresentante Comune per la maggioranza

Brambilla Stefano – Rappresentante Comune per la maggioranza

Vassena Alberto – Rappresentante Comune per la minoranza

Arosio Carmen – Rappresentante Istituto Comprensivo di Valmadrera

Sala Alida – Rappresentante Tennis Club 88

Sandionigi Giancarlo – Rappresentante Arcieri Saef 04

Anghileri Mauro – Rappresentante Tennis Tavolo

Valagussa Edoardo – Rappresentante Polisportiva CG Valmadrera

Rigamonti Erica – Rappresentante S.E.V.

Longhi Enrico – Rappresentante C.A.I.

Rusconi Andrea – Rappresentante O.S.A.

Scelfo Salvatore – Rappresentante C. P. Starlight

Appiani Franco – Rappresentante Sezione Cacciatori

Giuliano Pierosario – Rappresentante Windsurf Club Valmadrera

Panzeri Paola – Rappresentante Ghislanzoni GAL Lecco

Dell’Oro Marco – Rappresentante Circolo Velico Tivano

Soddisfatto il presidente nominato, Manzoni, che commenta: “Ringrazio il Sindaco Colombo, l’assessore Butti e tutta la giunta per la fiducia che mi è stata accordata. Lavoreremo per mantenere un forte legame con le società sportive locali e con le scuole, al fine di potenziare le attività ludico-sportive”.

Infine, aggiunge: “Collaboreremo inoltre con l’amministrazione comunale per promuovere iniziative volte alla diffusione della pratica sportiva, al miglioramento degli impianti esistenti e, quando possibile, allo sviluppo di nuove aree, percorsi e strutture”.

Nei prossimi giorni sarà convocata la prima assemblea della Consulta.