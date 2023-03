Valmadrera. Tariffe invariate, “no aumenti gravosi per i cittadini”

Il sindaco di Valmadrera fa sapere che non ci saranno aumenti di tariffe in bilancio

Invariate quelle del canone di concessione, esposizione pubblicitaria e occupazione area mercatale

VALMADRERA – Buone notizie per i Valmadreresi: l’amministrazione comunale ha fatto sapere che non saranno previsti aumenti di tasse e tariffe nel bilancio in fase di redazione:

“Coerentemente con la scelta di non prevedere aumenti che gravino sui cittadini, la Giunta comunale ha confermato per l’anno 2023 le tariffe e moltiplicatori del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per l’occupazione della area mercatale in vigore per l’anno 2022, che erano già invariate rispetto all’anno precedente”.

Lo fa sapere il sindaco Antonio Rusconi in una nota.