A Introbio una nuova mensa per la scuola primaria grazie ai fondi del PNRR

Per realizzare la struttura di 200 metri quadri 480mila euro dal “Piano mense scolastiche”

Il progetto presentato durante lo scorso consiglio comunale. Presto verrà istallata anche una casetta dell’acqua in piazza Carrobbio

INTROBIO – Una seduta del Consiglio Comunale pacata quella che si è tenuta ieri a Villa Migliavacca a Introbio. Assenti giustificati il capogruppo di minoranza, ed ex sindaco, Adriano Airoldi, il consigliere di minoranza Fabio Brini e il consigliere di maggioranza Daniela Valenzano.

All’ordine del giorno la presa d’atto delle linee programmatiche, da cui sono emersi i due progetti cardine del mandato del sindaco Silvana Piazza. Il primo, e più rilevante, è quello che riguarda la realizzazione della mensa scolastica per la scuola primaria “Guido Cadermatori”. La struttura, di 200 metri quadri, verrà progettata dall’architetto Pamela Maggi dello studio “Architetti Maggi” di Calolziocorte, e sorgerà nel parco circostante l’edificio. I 480 mila euro necessari per l’opera sono stati vinti con il bando “Piano mense scolastiche” del Pnrr.

“E’ un servizio molto utile e richiesto dalle famiglie introbiesi, era nostro proposito trovare i fondi per realizzarlo – spiega il sindaco Silvana Piazza -. La struttura servirà i 90 alunni della scuola primaria, ma si vedrà se potrà essere potenziato per consentirne l’utilizzo anche da parte dei ragazzi della scuola secondaria, magari turnando i giorni. E’ nostro orgoglio esserci aggiudicati questi 480 mila euro“.

Tra le linee programmatiche, è stato esposto anche il progetto di realizzazione della “casetta dell’acqua” che troverà spazio in piazza Carrobbio. I lavori prenderanno il via in primavera. Segnalate nelle variazioni di bilancio i 40mila euro del “Bim” per la sistemazione del PalaBaster, il cui utilizzo, è ancora da definire.

Nelle spese sono emersi gli oltre 50mila euro utilizzati per l’alluvione del 12 luglio. Spesa per cui si è attinto dai proventi delle concessioni dell’acqua versate nelle casse comunali dall’azienda Norda. Mentre i 185 mila euro, previsti dalla precedente amministrazione, per la realizzazione della passerella sull’Acquaduro verranno destinati per altre opere. “Riteniamo che sia più utile e urgente utilizzare quei soldi per la pulizia e la messa in sicurezza dei torrenti – precisa Piazza – Altrimenti ad ogni maltempo il comune dovrà spendere soldi per rimediare ai danni”.