Barzio. ‘Escursioni sicure’: l’incontro proposto da Nazione Futura Lecco

Interverranno l’on. Pietro Fiocchi e Giacomo Zamperini

Previsti anche interventi tecnici di esperti sulle buone pratiche da seguire durante le escursioni

BARZIO – Tutela del territorio montano e sicurezza nelle escursioni: di questi temi parlerà sabato 25 marzo l’associazione Nazione Futura Lecco, in un incontro intitolato ‘Escursioni sicure: meteo, GPS ed emergenze’. Presso la sala ‘Pietro Pensa’ della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera a Barzio interverranno esponenti politici, ma anche esperti della montagna in vari campi.

Parlerà di consumo del suolo l’on. Pietro Fiocchi, eurodeputato di ECR, mentre Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, interverrà sulla valorizzazione dei luoghi di montagna. Più tecnici e improntanti sulle strategie migliori per garantire escursioni sicure i successivi interventi di Livio Perego, del Centro Meteorologico Lombardo, sulla gestione del rischio meteo; Giorgio Meroni, topografo, sulle nuove tecnologie per gestire la sicurezza; Cristiano S.Pelà, soccorritore, su come affrontare emergenze sanitarie; Alessandro Spada, capostazione CNSAS, sull’educazione alla montagna.

Le ragioni che hanno spinto Nazione Futura Lecco a scendere in campo sono essenzialmente due: le ben 61 persone decedute sulle montagne valsassinesi e della Valvarrone negli ultimi cinque anni che hanno reso, come afferma Spada, “necessario intervenire attraverso un meticoloso lavoro di prevenzione da svolgere attraverso l’educazione dell’andare in montagna”; ma anche legato a ciò che rappresenta l’associazione: una vera ecologia è patrimonio del pensiero conservatore. La tutela dell’ambiente in una visione non antagonista all’uomo è l’unica strada per un sistema economico altrimenti insostenibile.

La partecipazione all’incontro è libera.