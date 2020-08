Elezioni 2020. Ballabio Futura: “Costruiamola insieme”. Deon presenta lista e programma

Ieri la serata di presentazione pubblica della lista Ballabio Futura

Manuela Deon presenta la sua squadra e il programma elettorale

BALLABIO – “Costruiamola insieme la Ballabio del domani”. Con queste parole Manuela Deon ha aperto martedì la serata di presentazione di Ballabio Futura, la lista di centrosinistra che la sosterrà alle prossime elezioni nella cittadina valsassinese.

“Una squadra fatta di uomini e donne, volti nuovi e persone d’esperienza – ha raccontato Deon – tutte con un solo obiettivo: esserci per la propria comunità. Ballabio ha bisogno di tornare ad essere di nuovo comunità, le divisioni penalizzano tutti”.

Sei sono i giovani in lista con Ballabio Futura, “ragazzi che hanno sentito il bisogno di impegnarsi, lavorare insieme e mettere le proprie idee al servizio di Ballabio. Già questa è una grande vittoria” ha sottolineato la candidata sindaco annunciando che il proprio vicesindaco sarà Manuel Tropenscovino, 24 anni, designato ad assessore delegato ai servizi sociali. “Perché se vogliamo costruire la Ballabio del futuro dobbiamo farlo insieme ai giovani. Con loro ci saranno persone di esperienza che porteranno le loro competenze nell’amministrazione”.

Al fianco della Deon ci sono infatti gli ex sindaci Luigi Pontiggia e Luca Goretti, insieme all’ex consigliera comunale Raffaella Origgi e il capogruppo degli alpini Cesare Goretti. Completano la lista Sara Galluccio, studentessa, Luca Volpe, studente, Deborah Borrelli, commerciante, Giorgio Castelli, docente e personal trainer, Jessica Manera, studentessa, Chiara Gerosa, ingegnere, e Riccardo Beloli, pensionato.

“Vogliamo metterci a disposizione dei cittadini – ha proseguito Deon – per migliorare Ballabio, per farlo diventare finalmente un paese vivo, insieme alle associazioni e alle loro iniziative, insieme alle attività commerciali che quotidianamente forniscono servizi e luoghi d’incontro. Valorizzare queste esperienze è fondamentale, partendo dal dialogo e dall’ascolto”.

Le linee guida del programma

La serata è stata anche l’occasione per presentare il programma elettorale. Deon insieme ai candidati della lista ne hanno illustrato le linee guida. Si parte dalla scuola, la cui delega sarà in capo al sindaco: “La formazione dei giovani è il futuro della comunità e deve quindi essere al centro del costante interesse dell’amministrazione”.

Tra i progetti di carattere sociale che saranno messi in campo, per gli studenti, si prevede il doposcuola gratuito e il sostegno all’orientamento nel mondo del lavoro. Per le famiglie si prevedono contributi per l’acquisto degli abbonamenti scolastici e sostegno ai nuclei familiari che si occupano di anziani. Ballabio Futura punta a valorizzare la biblioteca, per quanto riguarda lo sport sarà promossa la creazione di un’area fitness nel parco Due Mani e la realizzazione di eventi sportivi sul territorio.

In materia ambientale si guarda alla tariffazione puntuale dei rifiuti, a progetti di educazione tra i giovani, in ambito urbanistico si punta all’abbattimento degli oneri di urbanizzazione e al coinvolgimento dei cittadini in opere di riqualificazione, alla riapertura in sicurezza della ciclopista.

Decoro e manutenzioni non mancheranno, insieme all’abbattimento delle barriere architettoniche dai marciapiedi, mentre nell’ambito della sicurezza Ballabio Futura si pone l’obiettivo di ricostituire l’ufficio di Polizia Locale e avviare il controllo di vicinato, oltre che la manutenzione degli attraversamenti pedonali.

Domenica il prossimo appuntamento

Questa domenica, 30 agosto, ci sarà un nuovo momento pubblico per la lista Ballabio Futura: al parco della Grignetta sarà allestito un punto di ascolto con i cittadini. Alle 12 ci sarà la possibilità di acquistare polenta taragna ad asporto, il ricavato sarà donato ad un’associazione di volontariato.