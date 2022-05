Elezioni 2022. Premana ha già il suo sindaco, Elide Codega unica candidata

Scaduti oggi i termini per presentare liste e candidati

PREMANA – A Premana “Les jeux sont faits” prima ancora di andare al voto in occasione delle prossime elezioni amministrative in programma domenica 12 giugno.

Elide Codega, sindaco uscente, è l’unica candidata alle prossime elezioni 2022 sostenuta dalla lista civica “Progetto Premana”.

Il termine ultimo per presentare liste e candidati è scaduto oggi, sabato 14 maggio, e al comune di Premana non è pervenuta nessuna altra lista a sostegno di nessun altro candidato alla poltrona di sindaco.

Pertanto per Elide Codega e la sua squadra non resta che attendere il 12 giugno per ufficializzare l’elezione e quindi dare il via al secondo mandato. Perchè l’elezione non risulti nulla, trattandosi di un comune inferiore ai 15mila abitanti, come recita il Testo Unico comma 10: “Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla“.