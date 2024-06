Il vicesindaco Dino Pomi si candida a primo cittadino con “Parlasco nel cuore”

Attenzione agli anziani e all’ambiente, riorganizzazione degli uffici comunali e collaborazione coi paesi vicini

PARLASCO – Il candidato sindaco Dino Pomi, vice sindaco uscente nell’amministrazione di Renato Busi, presenta i punti del programma della sua lista “Parlasco nel cuore”. In vista di una possibile futura Fusione dei Comuni, Dino Pomi, annuncia di voler intraprendere una maggiore collaborazione con i paesi confinanti per la promozione dei punti di interesse turistico e con l’intento di lavorare in modo integrato intensificando i rapporti con le amministrazioni vicine.

“Riguardo la promozione turistica intendiamo realizzare un portale internet dedicato e favorire interventi di privati rivolti all’attività turistica – spiega Pomi – non mancherà supporto e collaborazione con associazioni di attività sportive”.

Nell’ambito dei lavori pubblici sono elencati interventi di manutenzione dei servizi e del verde pubblico. “E’ nostro intento realizzare nuove aree attrezzate nei pressi del campo sportivo e portare a compimento le opere avviate dall’attuale amministrazione. Anche gli uffici comunali vanno riorganizzati e pensiamo alla presenza giornaliera del sindaco in municipio“.

Riorganizzazione dei gruppi Antincendio e Protezione Civile.

“Intendiamo effettuare una pulizia periodica delle aree in cui abusivamente vengono gettati rifiuti di ogni genere – prosegue il candidato di “Parlasco nei cuore” – E’ necessaria anche la manutenzione della viabilità minore che va svolta in collaborazione con gli enti superiori”.

Attenzione del gruppo verso anziani e fragili

“Considerando il progressivo aumento della popolazione anziana presente in paese riteniamo necessario porre particolare attenzione alle problematiche e ai limiti di questa fetta di popolazione per cui pensiamo di fornire anche servizi d’ufficio a domicilio. Collaboreremo anche con le associazioni rivolte a persone con problematiche famigliari o con situazioni di fragilità. Con questo programma riteniamo che questi siano gli interventi prioritari per Parlasco. Un altro impegno che vogliamo prenderci con i cittadini è quello di un dialogo aperto e costruttivo come quello avuto nei cinque anni trascorsi. In questo modo possiamo conoscere e comprendere le problematiche e le esigenze dei cittadini e risolvere insieme nel migliore dei modi”.

I componenti della lista “Parlasco nel Cuore”, candidato sindaco Dino Pomi