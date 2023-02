Pasturo. Scontro in consiglio sulla variante idrogeologica, la minoranza lascia l’aula

I consiglieri, capitanati dall’ex sindaco Marinello Manzoni, non hanno partecipato alla votazione

Manzoni sbotta: “Sono d’accordo alla variante, ma ho chiesto tutti i documenti che non mi sono stati dati in maniera completa”

PASTURO – Animata seduta del Consiglio Comunale quella che sì è tenuta ieri sera, venerdì, a Pasturo. A scaldare gli animi l’intervento del capogruppo di minoranza ed ex sindaco di Pasturo Marinello Manzoni.

Il disappunto è nato alla votazione del quarto punto dell’ordine del giorno: la variante alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo relativo al recepimento dello studio di riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico del torrente Pioverna.

Un passaggio necessario per svincolare dal rischio idrogeologico tutta l’aerea, e dare il via all’iter burocratico che permetterà di modificare i criteri di quella superficie. Nell’area in questione rientra infatti anche quella identificata per la eventuale costruzione futura del tanto discusso supermercato.

Il capogruppo di minoranza Manzoni però solleva il suo disappunto con toni accesi: “Ho richiesto legittimamente tutti i documenti di questo atto ma non mi sono stati dati in maniera completa. La minoranza non può votare senza aver consultato l’esattezza della documentazione prodotta per questa variante. Può essere individuato un atto che ha un vizio di forma e quindi successivamente decadono tutti i passaggi futuri con le conseguenze e gli oneri che ne deriverebbero. Sapete che sono d’accordo sul procedere per questa variante, ma ritengo che debba essere svolta in maniera corretta e inoppugnabile, cosa che non ho potuto verificare. C’é un vizio formale nei confronti del consiglio, non è stata rispettata la procedura e il nostro diritto ad accedere ai documenti”.

La maggioranza però ribatte alle accuse: “La delibera é chiara e completa, se non le era stato trasmesso un documento era sufficiente richiederlo, farlo presente, e le sarebbe stato dato senza problemi”.

I tre consiglieri di minoranza, Marinello Manzoni, Sergio Orlandi Arrigoni, Manuele Domenico Invernizzi hanno abbandonano la seduta uscendo dalla sala consigliare e non partecipando alla votazione. La maggioranza guidata dal Sindaco Pierluigi Artana ha proceduto con 8 voti favorevoli approvando la delibera.