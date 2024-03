ViviAmo Merate incontra i giovani: successo per l’evento all’area Cazzaniga

Il workshop si è tenuto sabato all’area Cazzaniga

Il candidato sindaco Mattia Salvioni ha incontrato i ragazzi di Merate per presentare il progetto elettorale

MERATE – Un pomeriggio di confronto, scambio di idee, chiacchiere e divertimento per disegnare e pensare insieme la città del presente e del futuro. Sono stati i diciottenni e i ragazzi universitari di Merate i protagonisti del workshop promosso sabato pomeriggio dalla lista civica ViViamo Merate nei locali dell’Area Cazzaniga.

Numerosi i giovani che hanno risposto all’appello della lista guidata da Mattia Salvioni che, in qualità di candidato sindaco, ha presentato il progetto civico e i temi al centro del programma elettorale, ovvero il territorio, l’inclusione, la partecipazione e la creazione di valore per tutti i cittadini e le fasce di età.

“Abbiamo parlato di luoghi e spazi per i giovani, di percorsi di crescita per i ragazzi, di progetti che toccano più generazioni e di un progetto importante per il territorio che abbiamo condiviso in anteprima con loro e che sveleremo nelle prossime settimane” puntualizza Salvioni, ringraziando tutti i ragazzi per la presenza all’evento concluso con un momento di svago con musica e aperitivo per tutti.