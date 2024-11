Sabato 30 novembre l’Open Day di Fondazione Luigi Clerici nelle sue sedi di Lecco

Dalle 14 alle 18 la presentazione di tutti i corsi durante la giornata dedicata ai ragazzi della scuola media e alle loro famiglie nei due centri di via Grandi e via Baracca

Sabato 30 novembre la Fondazione Luigi Clerici apre le porte delle sue sedi di Lecco in occasione dell’Open Day, durante il quale sarà presentata l’offerta formativa per l’anno 2025/26. La giornata, dedicata ai ragazzi della scuola media e alle loro famiglie, si svolgerà nelle due sedi di via Achille Grandi 15 e via Baracca 5, dalle 14 alle 18. In via Grandi verranno presentati i corsi triennali di Qualifica Professionale e Quarto anno per il Diploma Tecnico Professionale nei settori Edile, Grafica e Servizio d’Impresa. Dopo un momento di accoglienza iniziale, si potrà partecipare a dei laboratori pratici. In via Baracca sarà presentata l’Accademia del Benessere, settore estetica e acconciatura, con una sfilata a tema “emozione”, al termine della quale ci sarà la possibilità di ricevere tutte le informazioni sui corsi proposti. L’Accademia del Benessere proporrà poi anche un secondo appuntamento, il 15 gennaio 2025 dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda il settore edile, il percorso di Operatore del sistema casa nasce dalla collaborazione con importanti aziende del territorio e dall’esigenza di formare profili completi nel campo dell’edilizia. Al giorno d’oggi l’operatore edile non necessita più solo di competenze legate ai lavori di muratura, ma è un professionista a tuttotondo, che utilizza consapevolmente anche competenze elettriche e idrauliche.

Il corso per Operatore Grafico fornisce agli studenti gli strumenti teorici e tecnici che consentono di utilizzare software professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione. Guidati da docenti qualificati e in continuo aggiornamento, gli studenti acquisiranno tutte le competenze necessarie per la pratica professionale autonoma e in team.

Guarda al mondo delle aziende, in particolare a tutto ciò che riguarda amministrazione e gestione, il corso di Operatore ai Servizi di Impresa. La digital transformation richiede una nuova e più aperta mentalità; il corso si propone quindi di formare lavoratori qualificati con un approccio alla professione trasversale, in cui alle competenze tecniche si affiancano soft skills in vari ambiti, dalla comunicazione alla gestione del tempo, dal problem solving alla capacità di fare networking.

Mantenimento, miglioramento e protezione dell’aspetto della persona sono gli obiettivi del percorso formativo per Operatore del Benessere, che mira a far acquisire agli studenti competenze professionali in grado di rispondere alle crescenti sollecitazioni di un settore in continua evoluzione. Gli strumenti teorici e pratici forniti consentono lo sviluppo di abilità e competenze indispensabili per l’esercizio della pratica professionale nei settori estetica e acconciatura.

“La formazione professionale è un percorso breve che aiuta i ragazzi a crescere e sperimentare; da anni Fondazione Clerici lavora in questa direzione e i risultati sono tangibili. Circa l’80% dei nostri allievi, terminato il ciclo scolastico, viene assorbito subito dal mercato del lavoro – sottolinea Francesca Dotti, responsabile delle sedi lecchesi di Fondazione Luigi Clerici – Il successo formativo è il nostro obiettivo primario; lo si riesce a raggiungere quando l’allievo è inserito in un percorso formativo che non è solo un consolidamento di competenze trasversali e professionali, ma anche una strada di vita, di crescita e di condivisione. Per questo, invitiamo i ragazzi delle scuole medie e le loro famiglie a partecipare al nostro Open Day del 30 novembre: un’occasione preziosa per scoprire da vicino le opportunità che la Fondazione Luigi Clerici offre, conoscere il nostro approccio educativo, esplorare i nostri spazi e comprendere come la formazione professionale possa rappresentare una scelta di valore per il futuro. Vi aspettiamo per condividere insieme un’esperienza concreta e orientata al domani!”