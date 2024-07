Come nutrire nel tempo le relazioni con i tuoi clienti?

Intrattenere relazioni con i clienti (o potenziali tali) è una parte fondamentale del lavoro di chi si occupa delle vendite e della clientela di un’azienda: l’obiettivo è quello di creare e mantenere un rapporto di fiducia che possa generare un circolo virtuoso, positivo sia per te che per il cliente.

Come fare per guadagnare la fiducia dei tuoi clienti e renderli fedeli?

Una delle strategie più efficaci per fare questo è il nurturing.

Che cos’è il nurturing?

Il nurturing, dall’inglese “nutrire”, è un insieme di attività finalizzate a coltivare e rafforzare nel tempo le relazioni con i clienti: la condivisione di contenuti rilevanti personalizzati sui loro interessi ne è un esempio.

Queste attività non si limitano al solo processo di vendita, continuano nel tempo: sono un processo continuo, che pone attenzione alle esigenze del cliente.

Il nurturing non è semplicemente una strategia di marketing a breve termine, ma è un investimento a lungo termine nella relazione con il cliente.

Perché è importante garantire attenzioni al cliente?

Creare una relazione che vada oltre il momento dell’acquisto significa costruire valore e affrontare insieme al cliente un percorso di crescita reciproco, generando opportunità.

Inoltre, fare nurturing ti permette di:

costruire fiducia e lealtà , che sono la base delle relazioni di successo. Permettono al cliente di percepirti come un alleato incoraggiando la sua fedeltà . Aumentare la conoscenza del cliente , ad esempio condividendo articoli di settore o casi studio di successo, affinché possa comprendere meglio tanto il tuo lavoro quanto le tendenze del mercato e prendere decisioni consapevoli . Promuovere una collaborazione continua . Un cliente è coinvolto quando è ben informato e ha fiducia in te: la collaborazione diventa più stretta e si lavora per obiettivi comuni . Aumentare l’autorevolezza . Fornire informazioni sulle tendenze di settore dimostra che sei aggiornato e informato , e che tieni al progetto tanto quanto lui .

Anche i dati non mentono, come riporta We Are Marketing: grazie al nurturing si può ottenere fino al 50% in più di potenziali clienti qualificati ad un costo di acquisizione inferiore del 33% (fonte: Forrester Research). Questi, poi, generano in media il 20% in più di opportunità di acquisto rispetto ai potenziali clienti non “nutriti” (fonte: DemandGen Report).

In un mondo in cui la concorrenza è feroce, il nurturing può fare la differenza tra un cliente occasionale e un partner a lungo termine.



“Non ho tempo”: come integrare (facilmente) il nurturing nel tuo lavoro

Integrare le pratiche di nurturing nel lavoro quotidiano potrebbe sembrare una perdita di tempo prezioso: in realtà ci sono diversi livelli e modalità per farlo che variano per canali, frequenza, strumenti… puoi decidere quali usare in base ai tuoi piani e al tempo a disposizione.

Livello base : è la tua sensibilità personale che ti guida nella ricerca di argomenti interessanti per il cliente fino a condividerli con lui tramite messaggio , e-mail, incontri, ecc. Livello medio : chiedi il supporto del team di marketing che, profilando gli utenti per interessi in un database , può aiutarti ad indirizzare i contenuti specifici su più canali: newsletter , su portale dedicato o su LinkedIn, anche in modo automatico. Questo è uno strumento che il target stesso può utilizzare per fare nurturing a sua volta, inoltrando il tuo messaggio internamente o alla propria rete;

materiale specifico , fisico o digitale, che puoi diffondere puntualmente;

segmenti analytics o sistemi di tracciamento , che portino l’utente a navigare in sezioni del tuo sito con interessi a lui cari; Livello evoluto : organizza eventi e progetti dedicati all’informazione di settore, come workshop e webinar . Permettono di intercettare potenziali clienti e sono efficaci per consolidare la tua relazione, fornire valore aggiunto e creare autorevolezza.

Automatizzare le pratiche di nurturing porta buoni frutti: il 37% dei professionisti del marketing rileva più clienti potenziali e di migliore qualità quando viene utilizzata l’automazione (fonte: Liana Technologies).

L’importante è iniziare

Il consiglio principale è uno solo: iniziare! Ovviamente è meglio partire da un approccio base.



Impara a conoscere i tuoi clienti , analizza cosa condividono sui social e intuisci i loro interessi professionali. Iscriviti a newsletter e consulta portali di settore per mantenerti informato, avere materiale da condividere e prendere spunto per creare materiale tuo. Inserisci argomenti, casi studio o aziende che il cliente reputa autorevoli nei tuoi contenuti di nurturing.



Una volta che hai preso confidenza con queste attività potrai coinvolgere il settore marketing della tua azienda e creare con loro una strategia più articolata.

Vuoi approfondire?

Scopri i progetti di Creeo Studio sul nostro blog e contattaci per una consulenza dedicata.

Appuntamento al prossimo articolo con Alleanza Digitale a cura di Creeo Studio.