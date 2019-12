Benessere in movimento. Vacanze e attività sportive invernali

RUBRICA – Le festività natalizie sono il periodo ideale per trascorrere del tempo in compagnia delle persone più care, condividendo atmosfere serene, buoni propositi e golosità di ogni genere. Questi giorni possono però anche essere occasione per sperimentare nel tempo libero qualche disciplina sportiva invernale.

Proprio all’insegna della convivialità e dello stare insieme, ecco qualche suggerimento sulle attività sportive invernali perfette non solo per sfruttare al meglio le giornate, ma anche per smaltire, all’insegna del divertimento, gli eccessi accumulati a seguito delle intense sessioni… di tavole imbandite!

Il territorio in cui viviamo offre la possibilità di sperimentare diverse discipline sportive invernali: sci alpino, sci di fondo, snowboard, ma va benissimo anche ciaspolare e soprattutto per chi ha famiglia con bambini piccoli, utilizzare lo slittino per farli divertire e sfogare sulla neve. Qualsiasi sia la nostra scelta, l’importante è che non vi sia una improvvisazione, cimentandosi in qualcosa che sia troppo impegnativo rispetto al proprio stato di forma, e comunque rimane sempre fondamentale rivolgersi a professionisti del settore per organizzarsi e verificare in modo ottimale i prerequisiti dell’ allenamento, il kit tecnico di abbigliamento e le linee guida di sicurezza.

Diverse sono le location che, a pochi minuti di auto da Lecco, possono permetterci di vivere e respirare un ambiente di montagna, utile quindi anche per permetterci di staccare dallo stress accumulato durante l’anno e poter godere di aria fresca e pulita, rincentrando in generale anche il nostro equilibrio psico-fisico.

I benefici nello svolgimento di una nuova disciplina sportiva invernale:

Iniziare il nuovo anno con buoni propositi rispetto ad uno stile di vita sano.

Aumentare il deficit calorico considerando il periodo ipercalorico.

Apprendere una nuova disciplina aumenta l’energia vitale e l’attenzione

Entrare in contatto con la natura per favorire il rilassamento

Ridurre lo stress (il corpo rilascerà più serotonina, l’ormone del buon umore)

Se anche solamente uno di questi benefici pensiate possa esservi utile e fare al caso vostro, vi invito a sperimentare e muovervi senza alcun timore, vincendo tutte le pigrizie e le resistenze, per poter rendere questo periodo ancor piu’ ricco e prezioso.

Vi auguro un sereno S.Natale e delle ottime vacanze!

Prof. Marco Brusadelli

Dottore in Scienze motorie e sportive – Massoterapista

email: marco_brusadelli@hotmail.it

www.marcobrusadelli.it

Riceve per appuntamento presso:

Clinica In Salus, via Carlo Alberto 17/A, Lecco (LC)

Centro Sportivo Comunale “al Bione”, via Buozzi 34, Lecco (LC)

Manzoni Fitness Club Vicolo Giardino, 3 Milano (MI)

