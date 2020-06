La Salute vien Mangiando. Come eliminare la classica pancetta addominale

Il grasso addominale o viscerale è quello più pericoloso

I consigli della Nutrizionista Manuela Mapelli per una dieta “anti grasso addominale”

RUBRICA – Della classica pancetta, chi non si è mai lamentato? Puramente antiestetica o anche pericolosa?

Il tipico grasso addominale fastidioso per la linea o la cintura da allentare ma ancor di più per la salute.

L’adipe addominale è molto pericolosa in quanto produce ormoni che arrecano danni al cuore e a tutto il sistema metabolico.

Il grasso addominale o viscerale si deposita nelle profondità dell’addome e attorno agli organi interni; per tale ragione è quello più pericoloso e difficile da eliminare poiché favorisce la comparsa di patologie metaboliche quali il diabete mellito di tipo 2 (il classico diabete alimentare) ed è associato, spesso, a ipertensione, fegato grasso e arteriosclerosi.

Tuttavia, seguendo un regime alimentare personalizzato, sano ed equilibrato, è facile eliminarlo o ridurlo in modo evidente.

Come comportarsi con la dieta quotidiana?

La dieta “anti grasso addominale” dovrebbe prevedere una colazione abbondante ma sana scegliendo: una porzione di carboidrati complessi come fiocchi di cereali o pane integrali o fette tostate; una quota proteica come yogurt bianco naturale o ricotta magra o 1 uovo alla coque o sodo o una tazza di latte vaccino magro o bevande vegetali (mandorla o avena) e 1 frutto fresco di stagione.

Non devono mancare 2 spuntini, uno a metà mattino e uno a metà pomeriggio, per non arrivare troppo affamati al pasto successivo. Ottime 5 mandorle o 3 noci abbinate ad un frutto, oppure uno yogurt magro bianco naturale con un quadratino di cioccolato fondente.

Per diminuire la pancia, come prima regola bisogna introdurre molte fibre nella dieta; quindi è utile iniziare pranzo e cena con una generosa pozione di verdure, crude e/o cotte dall’effetto saziante, anti-fame e funzionale.

Andrebbero consumate 3 porzioni di verdure al giorno, circa 200-250 g l’una per le verdure cotte e 50-100 g per le verdure crude; in realtà, per chi è fuori casa o per chi non le ama particolarmente, è possibile consumarle, in via eccezionale, sotto forma di centrifughe e/o estratti freschi, anche come aperitivo o snack a metà mattina o pomeriggio.

La frutta, fonte di vitamine e sali minerali, non deve mancare ma va mangiata con moderazione per il suo contenuto zuccherino; quindi, 2-3 frutti al giorno, preferibilmente al mattino o come merenda salutare.

Per il pranzo, ecco qui una ricetta facile, gustosa e funzionale: il RISOTTO ALLA CURCUMA.

INGREDIENTI per 2 persone:

140 g di riso semintegrale

2 cucchiaini di cipolla bionda tritata

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 cucchiaino raso di curcuma in polvere

rosmarino tritato

sale integrale e pepe

PROCEDIMENTO: Fai scaldare l’olio e unisci la cipolla tritata. Lasciala appassire, poi aggiungi il riso e mescola per 2 minuti. Versa un mestolo di acqua bollente e, dopo 20 minuti, unisci il rosmarino, la curcuma, 1 pizzico di sale e una presa di pepe macinato. Quando il riso è cotto, toglilo dal fuoco, lascialo riposare 3-4 minuti e servi.

Per la CENA, vi propongo una ricetta che assottiglia il punto vita; con le proteine del pesce andiamo a nutrire i muscoli e questi, per compiere il loro lavoro, “bruciano” il grasso, favorendo così la riduzione di quello addominale. Ecco lo SPEZZATINO DI SALMONE.

INGREDIENTI per 2 persone:

350 g di filetto di salmone a tocchetti

1 limone bio

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 cucchiaino di timo e maggiorana

pepe rosa

PROCEDIMENTO:

fai marinare per 45 minuti il salmone nel limone, olio e nelle erbe aromatiche. Metti poi i tocchetti di salmone in un tegame antiaderente unto leggermente con olio evo ben distribuito sul fondo della pentola con un pezzetto di carta da cucina, e lasciali rosolare per qualche minuto fino a cottura ottimale.

Versali nel piatto e spolverizzali con altre erbe aromatiche a piacere e pepe rosa.

Accompagna il piatto con del pane integrale o di segale e una insalata di rucola, pomodorini e scaglie di mandorle.

Buon appetito a tutti!

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista

email: manumapelli@gmail.com

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

