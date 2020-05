L’Italia nel Bicchiere. Vini bianchi: uno per regione adatti per l’estate

RUBRICA – Ciao a tutti gli appassionati e cultori del vino, mi rendo conto, lo so che le priorità in questo periodo da incubo sono ben altre, anche come operatore mi ritrovo a condividere le enormi difficoltà che sta vivendo tutta la nostra filiera, dal produttore che ha visto crollare le vendite in Italia e all’estero fino ai pubblici esercizi e a tutte le strutture predisposte alla ricezione turistica praticamente ferme da tre mesi, quindi può sembrare insensato sentir parlare semplicemente di vino.

Senza troppe pretese, stanco di sentire solo notizie inerenti ai contagi, ai decessi o ai guariti dal virus maledetto, voglio dare un piccolo segnale di ottimismo parlandovi di alcuni vini bianchi ottenuti da uve autoctone adatti all’imminente stagione estiva, citandone simbolicamente uno per regione con l’accorato augurio che possiate assaporarli quanto prima, magari durante una vacanza.

Valle d’Aosta

La mia personale selezione parte dalla Val d’Aosta con il petite arvine, vitigno di montagna che da origine ad un vino sapido, minerale e fresco d’acidità,che comunque si attenua col tempo. L’ultimo significativo assaggio risale all’autunno scorso di un vino portato direttamente dal giovane e brillante enologo lecchese che lavora presso la storica azienda Les Cretes di Aymavilles.

Piemonte

Il Roero arneis DOCG potrebbe essere l’idea giusta di un bianco piemontese adatto ad una stagione calda, come potrebbe esserlo un trebbiano di Lugana (sponda bresciana) per quanto concerne la Lombardia o un pigato d’Albenga se ci troviamo nel ponente ligure.

Triveneto

Per ciò che concerne il Triveneto, terra ricca di vitigni a bacca bianca, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Personalmente amo la garganega, uva con cui si produce il delizioso Soave un vino riscoperto e rivalutato nel decennio trascorso.

Dal Friuli, visto che nell’ultimo articolo vi ho parlato del friulano (ex tocai), per l’estate consiglierei una ribolla gialla, da tener presente anche nella versione spumante in alternativa al solito prosecco.

Emilia Romagna

L’Emilia è terra di vini briosi quindi mi allineo alla tradizione con un gradevole pignoletto, e poi scendendo nelle Marche proprio non me la sento di rinnegare la mia smoderata passione per il verdicchio: versione spumante classico per accompagnare pranzo o cena a buffet, dei Castelli Jesi Classico con spaghetti ai frutti di mare o di Matelica riserva con grigliata o fritto misto. Scendendo lungo la costa Adriatica si può far tappa in Abruzzo con un robusto pecorino o in Molise dove fa la sua comparsa la gradevolissima falanghina.

Lazio

Restando in centro Italia, spostandoci sul versante occidentale, la riviera toscana offre degli ottimi vermentini e quella laziale ha rivalutato i monovitigni come il bellone e la malvasia puntinata e, a tal proposito, ho da poco riassaggiato l’eccellente Bellone “Anthium” di Casale del Giglio.

Umbria

Altro vino che mi ha stupito, anche perché molto conveniente, viene dall’Umbria ed è il grechetto di Montefalco di Antonelli, pieno e rotondo ma di facile beva.

Campania

Altra regione ricca di uve bianche è la Campania da cui ho estrapolato un vino fine ed equilibrato dal vitigno coda di volpe.

Puglia e Calabria

Più predisposte alle uve rosse sono invece Puglia e Calabria che però si stanno riconvertendo anche ai bianchi per soddisfare i fabbisogni turistici: la verdeca del Salento per l’una e il mantonico della Val di Neto per l’altra mi sembrano due proposte assai sfiziose se poi si concretizzano con ottimi vini quali ”Efeso” di Librandi da uve mantonico.

Sicilia e Sardegna

Finiamo in bellezza con due ottimi bianchi isolani molto particolari: dalla Sicilia il fiano di Menfi “Cometa” di Planeta, un vitigno di origini campane che ha trovato in loco un habitat ideale, e dalla Sardegna l’ “Iselis” di Argiolas da uve nasco, un raro vitigno che il più delle volte viene utilizzato in appassimento. Già che ci siamo, se capita l’occasione di stappare un buon “passitino” approfitterei per assaggiare il nasco “Latinia” della Cantina di Santadi… perché no!

Un “in bocca al lupo” a me stesso e a tutti voi per un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile e non dimentichiamoci di assaggiare per credere!

Roberto Beccaria

