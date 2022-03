Scacchi il gioco senza età.  “La trappola di Reti”     

RUBRICA – Siamo a Vienna nel 1910 e due Maestri di scacchi si sfidano in una partita che diventerà storica per la sua fantastica combinazione finale che porta allo scacco matto. Tale partita è conosciuta come “la trappola di Reti” e ha visto di fronte Richard Reti forte giocatore slovacco opposto ad un altro grande Xavier Tartakower lettone di origine polacca ma naturalizzato francese. Vienna in quel periodo era fucina di importanti tornei e quindi ritrovo di parecchi scacchisti che si confrontavano tra loro.

Questa la partita: Réti-Tartakover Vienna 1910

1) e4 c6 Siamo in quella che viene chiamata Difesa Caro-Kann 2) d4 d5 3) Cc3 dxe4 4) Cxe4 Cf6 Dopo alcune mosse di sviluppo dei pezzi Reti posiziona la Regina in una casa molto attiva 5) Dd3 iniziando a tessere la sua tela… 5)…e5 6) dxe5 Da5+ 7) Ad2 Dxe5 8) O-O-O!? … Réti lascia volontariamente un Cavallo in presa prepararando una subdola trappola… 8)…Cxe4??

Tartakower ci casca in pieno! Da notare che 8)… Dxe4 è un evidente erroraccio a causa dell’inchiodatura 9) Te1 che fa perdere la Donna Nera.

Quel che è paradossale è che però la mossa scelta dal conduttore del Nero è uno sbaglio ancora più grave! Lo scacchista polacco ovviamente credeva che il suo avversario avrebbe giocato 9) Te1 e dopo Af5 10) f3 per riprendersi il Cavallo appena perso invece…

9) Dd8+!! un grande sacrificio di Regina che renderà la partita immortale…

9)…Rxd8 10) Ag5++ abbandona . 1-0

Questa terribile arma tattica si chiama “scacco doppio” e non lascia scampo, il Re Nero può solo spostarsi, tuttavia alla mossa successiva verrebbe comuque mattato:

se 10)…Re in c7 11) Ad8# se 10) …Re in e8 11) Td8# .

Per tale motivo Tartakover preferì abbandonare la partita complimentandosi con Reti per la spettacolare conclusione.

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

