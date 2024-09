A Garbagnate Monastero un nuovo pozzo a servizio del paese

Investimento dal valore di 600.000 euro

Le opere porteranno alla riapertura di pozzo e serbatoio Prandonici

GARBAGNATE MONASTERO – Con l’inizio di settembre sono iniziati i lavori targati Lario Reti Holding per il ripristino del pozzo e del serbatoio Prandonici a Garbagnate Monastero. L’obiettivo del progetto è quello di ripristinare e riattivare gli impianti, dotando l’abitato di una nuova fonte di approvvigionamento idrico e riducendone la dipendenza dall’Acquedotto Brianteo.

Il pozzo e il serbatoio Prandonici sono stati realizzati negli anni ’90 ma risultano inutilizzati a causa della presenza di ferro e manganese nell’acqua in quantità non conformi ai limiti di legge. Le opere interesseranno via Provinciale e via dei Prandonici e porteranno all’installazione di un nuovo impianto di potabilizzazione, in grado di ridurre la presenza di tali metalli.

Grazie all’investimento – dal valore di circa 600.000 euro – entro fine anno sarà possibile ridurre l’approvvigionamento idrico del paese dall’Acquedotto Brianteo, che ha origine dal Lago e dal Potabilizzatore di Valmadrera, garantendo una maggior flessibilità nella gestione della rete di distribuzione comunale, anche a fronte di eventuali emergenze o disservizi.

Al contempo, i Comuni posti a valle di Garbagnate Monastero avranno maggiori disponibilità idriche dall’Acquedotto Brianteo in caso di necessità e, in generale, sarà possibile ridurre l’apporto di acqua dal Lario, con conseguente ulteriore riduzione dei consumi energetici per il Potabilizzatore di Valmadrera.