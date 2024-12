A Nibionno rinnovata la rete di acquedotto in via Italia Libera

Rinnovo dei lavori grazie a un finanziamento di 130 mila euro provenienti dai fondi PNRR

Gli interventi sono stati completati a inizio dicembre

NIBIONNO – I lavori per la realizzazione della nuova rete di acquedotto in via Italia Libera, nel comune di Nibionno, sono stati completati all’inizio di dicembre. L’intervento, del valore di 130 mila euro, è stato interamente finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU / PNRR, con l’obiettivo di ricerca e riduzione delle perdite idriche nella provincia di Lecco.

“Questo progetto rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della gestione delle risorse idriche nel comune, con ricadute positive sull’efficienza e sostenibilità del sistema” spiegano dalla società Lario Reti Holding.

“Durante i lavori, sono state realizzate due camerette interrate per la riduzione della pressione idraulica, posizionate in prossimità del parcheggio pubblico di via Italia Libera a Nibionno – continuano dalla società idrica – Inoltre, è stata installata una nuova tubazione in PEAD (polietilene ad alta densità), un materiale plastico ad elevata densità molecolare, che garantisce maggiore rigidezza e resistenza. La nuova rete si estende per circa 350 metri nel comune di Nibionno, migliorando l’efficienza dell’acquedotto e la gestione delle risorse idriche”.

La società illustra i vantaggi di questi interventi: “Le opere realizzate consentono una gestione ottimizzata delle risorse idriche e una distribuzione dell’acqua più efficiente, garantendo così un servizio più sicuro, affidabile e continuo per i cittadini di Nibionno”.

Le opere sono state eseguite rispettando pienamente le caratteristiche morfologiche e ambientali dell’area. “Il ripristino definitivo degli asfalti avverrà dopo un periodo di assestamento di circa sei/nove mesi, in vista di una stagione più calda, ideale per i lavori di completamento” concludono dalla società Lario Reti Holding.