Problemi di connessione all’ospedale di Bellano

Senza rete internet presidio ospedaliero e ambulatori

BELLANO – Giornata di disagi per il personale e per l’utenza dell’ospedale di Bellano: dalla mattinata di oggi, mercoledì, starebbe insistendo un problema di rete internet sia nel presidio ospedaliero che per gli ambulatori. Segnati disagi all’utenza e per gli operatori.