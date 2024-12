Bellano. Lotteria per supportare la Pesa Vegia e le attività commerciali

L’iniziativa prenderà il via sabato 14 dicembre

I tagliandi si potranno ottenere bevendo un caffè, facendo la spesa, andando dal parrucchiere o dal falegname, e rivolgendosi a tanti altri esercenti locali

BELLANO – Una nuova iniziativa sta per prendere il via a Bellano: nasce la lotteria “A Natale siamo tutti più buoni”, un progetto ideato per sostenere la tradizionale Pesa Vegia. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco, dal Comitato Pesa Vegia e dall’associazione Cinema di Bellano, in collaborazione con il Comune di Bellano.

Il funzionamento di questa iniziativa prevede che, durante tutto il periodo natalizio, chi effettuerà acquisti o usufruirà dei servizi offerti dagli esercenti, artigiani e professionisti di Bellano aderenti all’iniziativa riceverà uno o più biglietti per partecipare all’estrazione della sottoscrizione a premi “Pesa Vegia 2025”.

“Gli operatori economici aderenti a questa nuova iniziativa sono ben settanta, a ognuno di loro sono andati mille tagliandi da distribuire ai clienti – spiega Giovanni Valsecchi, presidente della Pro Loco – Ogni titolare di attività che ha scelto di partecipare ha dato il proprio contributo economico all’organizzazione della nostra Festa delle Feste, ovvero la Pesa Vegia. A tutti loro va un grande ringraziamento per il sostegno dato per la realizzazione di quello che è l’appuntamento più atteso per bellanesi e visitatori”.

Il Sindaco Antonio Rusconi commenta: “Questa è un’idea davvero positiva. Da un lato, sosteniamo la tradizione della Pesa Vegia, e dall’altro, offriamo un valido supporto alle attività commerciali e agli artigiani del nostro paese. L’auspicio è che la possibilità di ottenere i biglietti per la sottoscrizione a premi invogli residenti e visitatori a fare acquisti a Bellano. I tagliandi si potranno ottenere semplicemente bevendo un caffè, facendo la spesa, andando dal parrucchiere o dal falegname, e rivolgendosi a tanti altri esercenti locali”.

I biglietti saranno distribuiti fino a esaurimento scorte, mentre l’estrazione finale avrà luogo sabato 11 gennaio, in concomitanza con l’ultimo evento della Pesa Vegia: la partenza della delegazione spagnola.

Al primo estratto andrà un buono viaggio per Roma, comprensivo di soggiorno, per due persone. Al secondo, un buono spesa da 500 euro da utilizzare nei negozi di Bellano. Il terzo premio consiste in un abbonamento annuale illimitato per due persone al cinema di Bellano, mentre al quarto estratto spetterà un buono per una crociera sul Lago di Como. Infine, ci saranno anche numerosi altri premi offerti dalle attività che hanno aderito all’iniziativa.