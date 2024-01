Bellano. Pesa Vegia, non è finita! Oggi l’atto conclusivo

Dopo l’incredibile successo del 5 gennaio, la tradizione si replica

Rappresentata la partenza della delegazione spagnola per Como e accensione del falò, saltata per il maltempo

BELLANO – Il paese di Bellano non si accontenta dello strepitoso successo raggiunto, nonostante la pioggia, dalla Pesa Vegia lo scorso 5 gennaio. Soprattutto agli organizzatori è rimasto l’amaro in bocca per il mancato incendio del falò, tanto che è arrivata la decisione di recuperare questo momento nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, una settimana dopo l’avvenuta della manifestazione.

Alle ore 18.00 dunque tutti con gli occhi rivolti verso il molo per guardare la pira di legna bruciare, preceduta dalla partenza alle ore 17.30 della Delegazione spagnola alla volta di Como e dall’incendio pirotecnico del molo.

In mattinata è stato aperto l’Orrido per far ammirare ai visitatori le Magic Christmas Lights. Dal pomeriggio possibilità di giri in barca sulle Lucie e alle ore 16.00 merenda per tutti con frittelle, vin brulè, thè caldo in compagnia del Governator Fuentes e allietati dal Corpo Musicale Bellanese.

Un modo, questo recupero di alcune parti del programma, di rendere merito a chi per tutto l’anno si impegna a portare in vita questa suggestiva tradizione, che niente e nessuno finora è mai riuscito a fermare.