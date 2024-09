Calco lancia il progetto Scuola aperta per formare i cittadini di domani

Non un doposcuola, bensì una serie di laboratori e incontri rivolti agli studenti di seconda e terza media

Il progetto di Scuola aperta “Incontri con il futuro” parte quest’anno in via sperimentale

CALCO – Prevenire il disagio giovanile, preparare i ragazzi al futuro e valorizzare i talenti. Sono gli obiettivi del progetto di scuola aperta “Incontri con il futuro” lanciato dall’amministrazione comunale grazie al supporto della Fondazione Pime e dell’istituto comprensivo di Olgiate e Calco.

Rivolto agli studenti di seconda e terza media del plesso Leonardo da Vinci di Calco, il progetto partirà, in via sperimentale, il prossimo mese di novembre, coinvolgendo gli studenti per due pomeriggi a settimane e due settimane al mese per un totale di quattro giorni al mese per le classi seconde e quattro per le classi terze.

Ricca e variegata la proposta delle attività che avranno come quartier generale la scuola, ma che si struttureranno anche a Villa Grugana al Pime e in altre location a seconda dell’attività. “Il catalogo (sotto l’elenco completo delle proposte, ndr) è davvero ben composto e strutturato” ha precisato il sindaco Stefano Motta, presentando questa mattina, sabato, il progetto insieme agli assessori della Giunta.

Ventidue le proposte per gli studenti di seconda media e altrettante per quelli di terza, tra cui il laboratorio di pace e conflitti proposti in collaborazione con la camera di commercio di Lecco – Como ed Epeira, la visita alla centrale operativa di Areu e all’ospedale di Lecco, i laboratori di arte con pittori del territorio e quelli di teatro con focus su tecnica vocale, uso dello spazio e basi della recitazione.

Grande spazio verrà dato anche alle proposte di taglio scientifico, con esperimenti e attività Stem senza dimenticare le capacità artigianali con laboratori di falegnameria e del miele. Non mancheranno trasferte e uscite sul territorio. E, giusto per non farsi mancare niente, sono previsti anche due pomeriggio di equitazione e uno di orienteering.

“Quest’anno servirà per capire la risposta da parte delle famiglie e la sostenibilità di tutte le proposte che abbiamo messo nero su bianco anche in base al numero degli aderenti” ha precisato Motta che, nelle scorse settimane ha incontrato i genitori (a cui è stata inviata anche una lettera) per capire se il progetto potesse raccogliere il favore degli studenti.

“I riscontri sono stati più che buoni anche perché abbiamo tarato i giorni di attività in modo da cercare di non sovrapporli ad altri. Questo progetto di scuola aperta non vuole essere un dopo scuola e neppure un sostegno ai compiti. I ragazzi non verranno a frequentare delle lezioni frontali, ma vivranno esperienze per sostenerne la crescita ed evitare l’isolamento sociale”.

Finalità riconosciute anche dal Dipartimento per le politiche della famiglia che ha erogato un contributo al progetto grazie al quale il Pime metterà a disposizione un educatore professionale che fungerà da coordinatore e punto di riferimento per il progetto.

Le famiglie dovranno sostenere dei costi di iscrizione in base all’Isee (per redditi sopra i 15.500 euro si parla di 150 euro per l’intero progetto) e non sarà possibile frequentare in maniera discontinua. Il Comune ha anche previsto un termine entro cui iscriversi, ovvero il prossimo 6 ottobre: “Dobbiamo capire come strutturare le giornate e quali proposte calendarizzare”.

La platea di potenziali fruitori del progetto di scuola aperta si aggira intorno al centinaio di studenti: “Non abbiamo previsto un numero minimo di iscritti per fare partire l’iniziativa: ci aspettiamo una risposta pari almeno al 20% dei potenziali beneficiari. L’auspicio è che, con questo progetto, la scuola diventi un punto di riferimento per la crescita dei ragazzi anche al di fuori dell’orario scolastico coinvolgendo associazioni e realtà del territorio”.

ATTIVITA’, ESPERIENZE E LABORATORI PER I RAGAZZI DI II^ MEDIA

LABORATORIO PACE E CONFLITTI

1 – Organismo di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Lecco-Como: incontro con il Mediatore

2 – Laboratorio con Epeira con tecniche teatrali e tdo (comunicazione nonviolenta): conoscere le dinamiche conflittuali e imparare a gestirle e a gestirsi nel conflitto

LABORATORIO EMERGENZA/URGENZA: PREVENZIONE DEL RISCHIO, ATTIVAZIONE E INTERVENTO IN EMERGENZA

3 – Visita alla Sala Operativa regionale della Protezione Civile La Protezione Civile e l’AREU-Agenzia Regionale Emergenza Urgenza: funzioni e ruoli. Attivazione dell’Emergenza: (NUE) numero unico europeo di emergenza 112 (video sul pullman come funziona 112 – l’app salvavita “where are U” con geolocalizzazione)

LABORATORIO D’ARTE E CREATIVITA’

4 – Incontro con il Pittore e lo Scultore del legno (Fernando Massironi e Davide Balossi) esercitazioni di pittura “en plein air” e di scultura del legno

5 – Laboratorio di scrittura creativa e lettering (Pierluigi Pintori)

LABORATORIO DI TEATRO e CINEMATOGRAFIA

6 – Laboratorio di recitazione e di lettura ad alta voce: basi della recitazione – tecnica vocale – uso dello spazio

LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

7 – “Ebollizione, evaporazione, precipitazione”: minerali e cristalli Esperimento di realizzazione dei cristalli

8 – Attività di Laboratorio STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) “Il laboratorio delle competenze: dalla matematica alle scienze sperimentali”. Esperimenti scientifici a cura di Golinelli Steam Club

LABORATORIO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

9 – “Tutti per uno economia per tutti!”: laboratorio di educazione economica e finanziaria (attraverso i quaderni didattici della Banca d’Italia)

LABORATORIO DI CUCINA

10 – Incontro con lo Chef: cuciniamo insieme i dolci, esperienze di preparazione e assaggio.

LABORATORIO DELL’ARTIGIANATO

11 – Laboratorio di falegnameria presso Villa Grugana

12 – Laboratorio del miele: visita all’apicoltura // esperti presso Villa Grugana

La relazione tra api, fiori, nettare, miele – la produzione del miele

LABORATORIO DI STORIA E RICERCA ETNOGRAFICA

13 – La vita e i mestieri di un tempo: visita al Museo Etnografico dell’Alta Brianza di Camporeso (Galbiate)

14 – La vita e i mestieri di un tempo: visita al Civico Museo della Seta Abegg di Garlate, con laboratorio

LABORATORIO DI EDUCAZIONE DIGITALE (MEDIA EDUCATION)

15 – L’impronta nello spazio digitale: attività laboratoriale su digital reputation; riflessioni su identità e immagine online, ragionamenti sull’immagine di sé proiettata nei media digitali; analisi della comunicazione degli influencer; ragionamenti su artificiale, artefatto, reale. A cura di Spazio Giovani, impresa sociale Monza (Come utilizzare le piattaforme di condivisione, sfruttandone appieno strumenti e potenzialità, nel rispetto di se stessi, della propria sicurezza e di quella degli altri. Viaggio nel mondo della rete, le regole della vita on line, i rischi della rete, le opportunità della vita on line)

LABORATORIO DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

16 – Campagna di pulizia dei sentieri del Monte San Genesio con CAI Calco e Associazione Monte di Brianza

17 – Visita all’impianto di termovalorizzazione di SILEA di Valmadrera (cogenerazione e teleriscaldamento). Da rifiuto a risorsa; la regola delle 4R dell’economia circolare: riduci, riusa, ricicla e recupera. Dove finiscono i rifiuti di Calco?

LABORATORIO DI GEOLOGIA

18 – Escursione al Parco Minerario dei Piani Resinelli: i minerali e l’attività mineraria

LABORATORIO DI BOTANICA E COLTIVAZIONE

19 – Uscita nel bosco: imparare a conoscere erbe, piante, verdure, ortaggi (con esperti della Fondazione Minoprio di Vertemate – CO)

LABORATORIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, AGRITURISTICHE

20 – Visita in azienda: Moto Guzzi di Mandello del Lario / Technoprobe di Cernusco Lombardone / Elemaster di Lomagna / da individuare

LABORATORIO DI ASTROFISICA

21 – Visita all’Osservatorio Astronomico di Brera sede di Merate

Mappa delle stelle sulla sfera celeste nell’avvicendarsi delle stagioni (ere astrologiche)

LABORATORIO SOLIDARIETA’ E INCONTRO CON L’ALTRO

22 – Esperienza di distribuzione dei pacchi alimentari con Caritas Lecco / Esperienza di dialogo nel buio con Caritas Milano

ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA

n. 2 pomeriggi di Equitazione presso Maneggio Monsereno Horses di Imbersago

n. 1 pomeriggio di Orienteering, orientamento nei boschi

ATTIVITA’, ESPERIENZE E LABORATORI PER I RAGAZZI DI III^ MEDIA

LABORATORIO PACE E CONFLITTI

1 – Visita al Tribunale di Lecco: incontro con il Giudice del Tribunale, sezione civile – incontro con il Procuratore della Repubblica, sezione penale

2 – Incontro con il Pimpa, il clown della pace e della giocoleria / esperienza “extrema ratio” di Caritas: fare esperienza di entrare in carcere tramite l’installazione di una cella realizzata sulle misure reali del carcere

LABORATORIO EMERGENZA/URGENZA: PREVENZIONE DEL RISCHIO, ATTIVAZIONE E INTERVENTO IN EMERGENZA

3 – Esercitazione pratica di emergenza con la Protezione Civile (ricerca scomparso a squadre: attivazione campo logistico, squadra con barca, squadra con droni, squadra con cani, squadra con mezzo di soccorso 1, squadra con mezzo di soccorso 2)

LABORATORIO DEI SERVIZI SANITARI

4 – Visita all’Ospedale Manzoni di Lecco. Incontro con i medici e con un medico specializzando (Come e perché si diventa medico)

LABORATORIO D’ARTE E CREATIVITA’

5 – Poetry slam (Simone Savognin)

6 – Introduzione alla grafica e all’uso dei programmi di grafica

LABORATORIO DI TEATRO e CINEMATOGRAFIA

7 – Laboratorio cinematografico (come montare uno spot cinematografico)

8 – Andiamo a teatro: l’Opera alla Scala di Milano o Teatro Donizetti di Bergamo

LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

9 – “Il processo di fusione”. Realizziamo un esercito di soldatini di piombo. Fasi: realizzazione del modello, creazione dello stampo con stampante 3D, fusione e colata del metallo fuso, pulizia e rifinitura.

10 – Attività di Laboratorio STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) “Il laboratorio delle competenze: dalla matematica alle scienze sperimentali”. Esperimenti scientifici a cura di Golinelli Steam Club (Fondazione Golinelli)

LABORATORIO DI CUCINA

11 – Incontro con lo Chef: cuciniamo insieme la tradizionale pasta dei pizzoccheri – Coop. Il Grigio.

LABORATORIO DELL’ARTIGIANATO

12 – Laboratorio caseario: visita al laboratorio caseario – il processo di produzione del formaggio e del burro. I segreti dei formaggi della Valsassina.

13 – Laboratorio del vino: esperienza di raccolta dell’uva in vigna (vendemmia) – il processo di produzione del vino: raccolta, separazione, pigiatura e imbottigliamento.

LABORATORIO DI STORIA E RICERCA ETNOGRAFICA

14 – Esercitazione di pesca alla carpa presso i Laghi Carpanea di Inverigo (CO); introduzione di Massimo Pirovano e video: “Il Pescatore di Lago: storia, lavoro, cultura sui laghi della Brianza”.

LABORATORIO DI EDUCAZIONE DIGITALE (MEDIA EDUCATION)

15 – Digitale quanto e come: attività sulla propria “dieta mediale”; prospettive e attenzioni per un uso consapevole dei dispositivi; relazioni onlife, comportamenti che riguardano la relazione tra persone in ambiente digitale e in presenza; evitare la cyberstupidità. A cura di Spazio Giovani, impresa sociale Monza (Come utilizzare le piattaforme di condivisione, sfruttandone appieno strumenti e potenzialità, nel rispetto di se stessi, della propria sicurezza e di quella degli altri. Viaggio nel mondo della rete, le regole della vita on line, i rischi della rete, le opportunità della vita on line)

LABORATORIO DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

16 – Campagna di pulizia dei sentieri del Monte San Genesio con CAI Calco e Associazione Monte di Brianza

17 – Visita all’impianto SERUSO (SILEA) di Verderio: selezione e avvio a riciclo di materie plastiche, metalli, tetrapak + presentazione dell’impianto di compostaggio SILEA di Annone Brianza (produzione di biometano)

LABORATORIO DI GEOLOGIA

18 – Escursione speleologica all’orrido di Cunardo (VA) introduzione alla idrogeologia, acque sotterranee e superficiali.

LABORATORIO DI BOTANICA E COLTIVAZIONE

19 – Esperienze pratiche di coltivazione: semina, coltivazione, impollinazione, innesto, trattamento, riproduzione (Fondazione Minoprio di Vertemate – CO)

LABORATORIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, AGRITURISTICHE

20 – Visita al supermercato. I segreti della grande distribuzione: organizzazione, strategie e tecniche di vendita, marketing, layout degli scaffali e posizione dei prodotti, offerte e pubblicità (quando una pubblicità può dirsi “ingannevole”), il problema degli scarti alimentari.

21 – Visita in agriturismo. Agriturismo Deviscio di Lecco con laboratorio agricolo

LABORATORIO SOLIDARIETA’ E INCONTRO CON L’ALTRO

22 – Esperienza di servizio alla mensa dei poveri della Caritas

ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA

In aggiunta ai pomeriggi di attività/esperienze sono previsti:

n. 2 pomeriggi di Equitazione presso Maneggio Monsereno

n. 1 pomeriggio di Orienteering, orientamento nei boschi