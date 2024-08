Calco. Lavori alla piazzola ecologica, da settembre nuovi orari

Questa modifica è necessaria per consentire l’avvio dei lavori di implementazione della piazzola ecologica

CALCO – Il Comune di Calco informa che, che a partire dal mese di settembre, la piazzola ecologica comunale rimarrà aperta nei giorni di venerdì (dalle ore 15 alle ore 18, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche) e sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 (per le utenze domestiche).

Questa modifica è necessaria per avviare i lavori di potenziamento della Piazzola Ecologica, che includono: realizzazione della copertura dei cassoni completa di impianto pannelli fotovoltaici, realizzazione di magazzino RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), realizzazione sistema elettronico di pesatura, realizzazione sistema di videosorveglianza e complementi. Il progetto è finanziato con fondi PNRR.