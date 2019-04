4 Passi per la Vita: domenica 28 aprile di corsa con Volontari e Aido

Sabato 27 aprile al via la XXVI edizione di Aido in Festa con lo spettacolo “Trianon”

CALOLZIOCORTE – Volontari del Soccorso e Gruppo Aido “Piero Villa” di Calolzio invitano tutti alla camminata non competitiva “4 Passi per la Vita” in programma domenica 28 aprile.

Le due associazioni hanno voluto quest’anno condividere l’organizzazione e la partecipazione alla camminata per rendere ancora più forte e concreto il motto del testimonial d’eccezione di quest’evento, Davide Pruneri: “noi corriamo, noi siamo in due”.

Leitmotiv della camminata saranno le scarpette da corsa di diversi colori riprodotte sui manifesti e sulle locandine che pubblicizzano l’evento e che saranno il ricordo per i partecipanti a questa camminata.

Davide Pruneri è un ragazzo pieno di energia, originario di Tirano (So), che quattro anni fa ha ricevuto un fegato in dono. La corsa è sempre stata la sua passione, prima e dopo il trapianto, e lo ha aiutato a non mollare.

Davide corre con il suo salvatore, che non conosce, indossando una speciale divisa per ringraziare, promuovere e valorizzare la cultura del volontariato, della solidarietà, del dono e del trapianto: una maglietta rossa con la scritta del suo motto, un cappellino o una bandana rossa e una scarpa destra di colore diverso da quella sinistra, a evidenziare il fatto che Davide ci mette il cuore e il donatore invece il fegato.

“Volontari del Soccorso e Gruppo Aido di Calolziocorte invitano tutti a partecipare con entusiasmo a questo significativo evento, magari rispecchiando lo stile di Davide: una scarpa destra di colore diverso da quella sinistra – hanno detto gli organizzatori -. La camminata si snoderà su un percorso di 7 Km per le vie di Calolziocorte ed è accessibile a grandi, piccini, famiglie e gruppi che desiderano condividere la voglia dello stare insieme”.

Ritrovo alle 8.30 in pizza Vittorio Veneto, di fronte al municipio. La camminata si colloca, inoltre, all’interno di due importanti momenti per le due associazioni:

per i Volontari l’inaugurazione e la benedizione di due nuovi mezzi: un’ambulanza, che verrà utilizzata in emergenza urgenza, e un’auto per servizi di trasporto secondario, generosamente offerte all’associazione. La cerimonia si terrà sempre domenica ore 16 nella sede di via Mazzini;

per il gruppo Aido la XXVI edizione di “Aido in Festa”, che avrà inizio sabato 27 aprile alle ore 21 con lo spettacolo “Trianon” della compagnia teatrale Teatro&Tremore dell’Associazione Italiana Parkinsoniani onlus di Bergamo. L’evento si terrà nel teatro dell’istituto “C. Cittadini”, piazza Regazzoni a Calolziocorte.

Altri appuntamenti il 4 e 5 maggio

Venerdì 3 maggio è in programma la serata informativa dal tema “La vita è un dono, dona per una vita…”, con l’intervento del dottor Davide Ghitti (tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e pressofusione cardiovascolare presso l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo), Davide Pruneri (testimonial della camminata “4 passi per la vita), Antonio Sartor (presidente Aido Provinciale). La serata si terrà alle ore 21 nel salone dei Volontari del Soccorso in via Mazzini.

Sabato 4 e domenica 5 maggio, infine, i volontari Aido saranno presenti con “Una rosa per l’Aido”, al termine delle Sante Messe di tutte le Parrocchie del comune di Calolziocorte.