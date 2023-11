A Calolzio torna il Natale dei commercianti con la tradizionale lotteria

In palio una MG ZS, un’auto di valore ancora superiore rispetto agli altri anni

CALOLZIOCORTE – Sedicesima edizione per la Lotteria di Natale di Calolzio, organizzata da Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino insieme ai commercianti della città. Anche quest’anno sono un centinaio le adesioni tra negozi e sponsor. Al vincitore della sottoscrizione a premi quest’anno andrà una splendida MG ZS orange, del valore commerciale di 18mila euro, messa a disposizione da Lario Mobility.

“Non è stato facile proporre anche quest’anno un’autovettura per il vincitore – spiega Cristina Valsecchi, presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco -. C’è stato un momento in cui abbiamo pensato di non farcela. Poi, grazie alla disponibilità di Lario Mobility, siamo riusciti a mette in palio una splendida autovettura in pronta consegna, con un valore ben superiore a quelle degli scorsi anni”. Al secondo classificato andrà invece un bollitore Smeg 1,7 lt, mentre per il terzo e quarto ci saranno due buoni spesa del valore di 100 euro l’uno.

“Siamo davvero felici di potere offrire anche per il Natale 2023 una iniziativa come questa, che rappresenta un sostegno concreto per i negozi di vicinato di Calolzio, così come siamo contenti di potere riproporre anche quest’anno le tradizionali luminarie – ha aggiunto la presidente Valsecchi -. Ringrazio i commercianti e gli sponsor che hanno aderito: grazie a loro possiamo fare qualcosa di bello e di tangibile per il territorio. Nel lungo elenco quest’anno si sono aggiunte nuove categorie, penso a medici e dentisti. Tutti hanno dimostrato di volere dare una mano per il bene di Calolzio“.

E continua: “Organizzare queste proposte di Natale è sicuramente impegnativo. Però sono gratificata dall’entusiasmo che vedo ogni anno, in particolare per la lotteria. Devo ringraziare poi il presidente e il direttore di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati e Alberto Riva, per lo spazio che mi lasciano per promuovere queste iniziative: avere il loro supporto è molto importante”.

Come funziona quest’anno la sottoscrizione a premi?

E’ possibile accumulare scontrini, ricevute fiscali o fatture relativi ad acquisti effettuati a partire da venerdì 24 novembre 2023 e fino a domenica 7 gennaio 2024 presso gli esercizi commerciali di Calolziocorte che aderiscono all’iniziativa e che espongono l’apposita vetrofania identificativa. Per ogni 100 euro di spesa – risultanti da uno o più acquisti di qualsiasi importo purché comprovati da un documento fiscale originale (non basta la sola ricevuta Pos, ndr) – si ha diritto a un biglietto della sottoscrizione (ad esempio: 200 euro e 245 euro di acquisti danno comunque diritto ad avere 2 biglietti). Gli scontrini emessi nelle giornate di sabato e domenica avranno valore doppio (100 euro spesi nel week end daranno diritto a 2 biglietti invece di 1). Tutti gli scontrini emessi nei giorni 24-25-26 novembre 2023 (in occasione del Black Friday) avranno valore triplo.

Gli scontrini possono essere consegnati fino al 12 gennaio 2024 alle ore 12.30 presso gli uffici di Confcommercio a Calolziocorte (via Dante 31/B) dove saranno conteggiati, controllati e vidimati: solo dopo si riceverà il biglietto (1 ogni 100 euro di spesa). Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 16; venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. Il giorno 7 dicembre l’ufficio resterà aperto dalle 9 alle 12.30, mentre resterà chiuso l’8, il 27, 28 e 29 dicembre.

L’estrazione domenica 14 gennaio

L’estrazione della sottoscrizione a premi avverrà domenica 14 gennaio 2024 alle ore 14 presso il Municipio di Calolzio: è prevista anche la diretta su Facebook. I premi verranno esposti presso la delegazione di Confcommercio Lecco a Calolzio e presso Cattaneo Volkswagen Service di Calolzio. Per quanto riguarda l’autovettura MG ZS il vincitore sarà tenuto alle seguenti spese: Iva 22%, immatricolazione e Ipt. I premi rifiutati o non assegnati saranno devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale entro 30 giorni successivi all’estrazione, in particolare quest’anno ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte. (ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). I premi assegnati non potranno in alcun modo essere sostituiti; l’iniziativa è regolamentata ai sensi del D.P.R. 430/2001.