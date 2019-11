A Calolziocorte si accendono le luci… sul Natale

Sulla facciata del municipio arriva Babbo Natale

Luminarie e un grande albero, a Calolzio si respira aria di festa

CALOLZIOCORTE – Con la musica della banda Giuseppe Verdi a fare da sottofondo l’amministrazione comunale ha acceso, questa sera, le luminarie natalizie offerte dai commercianti e il grande albero di Natale in piazza Vittorio Veneto. L’assessore agli eventi Cristina Valsecchi ha organizzato la piccola cerimonia che dà il via ufficialmente al periodo natalizio.

Presenti anche i rappresentanti della Pro Loco, il sindaco Marco Ghezzi, assessori e consiglieri oltre ai cittadini che hanno potuto gustare una fetta di panettone. Sulla facciata del municipio, come l’anno scorso, per tutto il periodo delle feste verranno proiettati giochi di luce con un babbo natale e una pioggia di stelle. Il piccolo momento di incontro non poteva che concludersi con un bel brindisi.