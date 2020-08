A Carenno arriva la fibra ottica, iniziati i lavori sulle strade del paese

Ecco le vie interessate dai cantieri

“Grazie all’azienda che ha deciso di garantire il servizio”

CARENNO – Sono cominciati i lavori di Telecom per la posa della fibra ottica in paese. Le strade interessate dalle opere sono via XXV Aprile, nel tratto iniziale di via Pertus, piazza Carale, nel tratto iniziale di via Verdi, via Premaso, via Don Albertario, via Calolzio e nel tratto iniziale di via Papa Giovanni XXIII

L’intervento non comporterà la chiusura di strade ma alcuni piccoli disagi temporanei. Grazie a questo intervento sarà possibile anche a Carenno avere una connessione internet veloce fino a 100 Mb.

“Ringraziamo l’azienda che, appreso dai media della nostra situazione tecnologica, ha deciso di sua iniziativa di garantire questo servizio anche per Carenno che specie durante il lockdown ha avvertito il divario digitale che esiste con altre zone anche vicine” ha detto il sindaco Luca Pigazzini.