A Erve la festa delle scuole: “Serata di legami, musica e riflessioni sul Natale”

La festa si è svolta con due cortei partiti da via Butto e via Costalottiere

ERVE – La festa delle scuole dell’infanzia e primaria si è svolta a Erve con due cortei, partiti rispettivamente da via Butto e via Costalottiere, che si sono poi uniti nel cortile della scuola, accolti dalle melodie del gruppo “Zampognari della Valle San Martino”. Grande partecipazione da parte di tutti, con l’intento di regalare ai bambini un’esperienza magica, frutto di impegno, collaborazione e convivialità.

“Il simbolo della serata è stato il fiocco, che in un nodo si intreccia e si unisce. I legami, infatti, fortificano, donano serenità e sostegno, aiutando a realizzare i propri desideri anche nelle difficoltà. La grande partecipazione e la risposta positiva di tante persone all’invito ne sono una chiara testimonianza” ha raccontato il sindaco Giancarlo Valsecchi che ha partecipato all’evento.

Dopo il saluto della Responsabile di Plesso, Anna Rosa Cusumano, il sindaco ha sottolineato l’aumento delle iscrizioni alla scuola “montessoriana” di Erve, risultato del costante impegno delle insegnanti e degli importanti investimenti realizzati dall’amministrazione comunale negli ultimi anni.

L’evento si è concluso in oratorio, dove i piccoli grandi protagonisti si sono esibiti in canti corali. Un emozionante filmato, accompagnato da fotografie d’autore, è stato proiettato per stimolare una riflessione sui diversi modi di vivere il Natale, sia nelle zone di pace che in quelle di guerra, suscitando profonda commozione. A chiudere la serata, un piacevole rinfresco e i sorrisi dei bambini hanno riscaldato i cuori di tutti i presenti.