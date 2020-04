A Foppenico spunta la “panchina solidale”: “Chi può lasci, chi non può prenda”

CALOLZIOCORTE – Panchina solidale: chi può lasci, chi non può prenda. E’ questo il piccolo gesto pensato nel giorno di Pasqua dal consigliere comunale di Calolziocorte Diego Colosimo e dalla sua famiglia: “Un piccolo segno nel giorno di Pasqua per aiutare le persone in difficoltà e a tutti coloro che in questa difficile situazione fanno fatica ad avere accesso anche a una piccola spesa”. La panchina è stata allestita in via F.lli Calvi, a Calolziocorte, nel giardinetto vicino alla Rsa Casa Madonna della Fiducia.