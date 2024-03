A Monte Marenzo in ostensione la copia ufficiale della Sacra Sindone

La parrocchia della Val San Martino, unica in Lombardia, è custode riconosciuta

MONTE MARENZO – Fino alla serata di domani, Sabato Santo, nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo è in ostensione la copia ufficiale della Sacra Sindone di cui la parrocchia, unica in Lombardia, è custode riconosciuta. I fedeli potranno quindi vedere la copia di una delle più importanti reliquie della religione cristiana. Oltre al museo della Sindone di Torino, altre copie sono presenti solo in Veneto, Lazio, Campania e Liguria.