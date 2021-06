Nuova idea per il benessere del fisico e della mente

“Una camminata a Valcava dove sarà possibile leggere il libro di Tiziana Benedetti”

MONTE MARENZO – La Polisportiva Monte Marenzo (Area Sociale) vuole rilanciare l’iniziativa di qualche anno fa denominata la “Salute vien camminando”, che invitava a

praticare attività fisica per mantenere il benessere delle persone. Il titolo di questa nuova proposta è “Per il benessere del fisico e della mente”.

Proponiamo di unire a una bella camminata in Valcava, la nostra montagna di casa,

la lettura dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, il più illustre scrittore della

letteratura italiana – spiega Angelo Fontana -. L’occasione ce l’ha offerta la pubblicazione di un volumetto di Tiziana Benedetti, che altro non è che una riduzione in poco meno di novanta pagine del famosissimo romanzo, destinato, come dice l’autrice: ai ragazzini che si apprestano a studiarlo a scuola, a chi non ha letto il romanzo integralmente. Con un finale a sorpresa: Renzo e Lucia alla fine della loro vicenda avrebbero dimorato definitivamente a Monte Marenzo”.

“Perché no…” dice nella prefazione del volume il Professore Gian Luigi Daccò, grande conoscitore delle opere manzoniane, già direttore dei musei di Villa Manzoni a Lecco: “Enrico Redaelli, nostro concittadino, gran camminatore, trapiantato di rene, sabato

26 giugno andrà a piedi da Monte Marenzo al Passo di Valcava per depositare alcuni

di questi volumetti nel chiosco di Angelo Brumana. Gli amanti del trekking, ma anche i ciclisti e quanti transiteranno dal passo, possono sostare e riprendere fiato leggendo alcuni passi famosi dell’opera del Manzoni, scelti ed elaborati da Tiziana Benedetti“.