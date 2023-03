Abilità in Ballo. Giada Canino e la squadra paralimpica chiedono un aiuto

Lanciata una raccolta fondi per permettere ai ragazzi di vivere il loro sogno

La squadra di danza andrà ai Giochi Invernali Special Olympics per cercare la qualificazione ai Mondiali di Torino 2025

CALOLZIOCORTE – Giada Canino e i ragazzi della squadra paralimpica della scuola di ballo Rosy Dance di Villongo hanno bisogno di una piccola mano per dare vita a un sogno. Abilità in Ballo è la raccolta fondi lanciata dalla maestra Marianna Cadei per sostenere un progetto dedicato a ragazzi con disabilità che consentirà loro di praticare la danza sportiva, partecipando a competizioni nazionali e internazionali.

Non si tratta di raccogliere grosse cifre, anzi, anche pochi euro possono fare la differenza per raggiungere il traguardo di 4.000 euro, cifra che consentirebbe a tutti i 15 ballerini della squadra paralimpica, di cui fa parte anche la calolziese Giada Canino, di partecipare ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics in programma a Bardonecchia (TO) dal 12 al 16 marzo 2023.

E’ la prima volta che gli Special Olympics si aprono anche alla danza sportiva e i 15 ragazzi della Rosy Dance rappresenteranno la Lombardia sulla pista da ballo con la concreta possibilità di guadagnarsi l’accesso ai Giochi Mondiali Invernali Special Olimpics di Torino 2025 dove Giada e compagni potrebbero tenere alti i colori dell’Italia.

“Si tratta di una esperienza nuova per tutti, che sicuramente può fare la differenza per i nostri ragazzi – ha detto Elio Canino -. Loro hanno l’opportunità di vivere il loro sogno e sarebbe bello se molte più persone possibile ci aiutassero a farlo. I soldi servono per sostenere le spese della trasferta a Bardonecchia, si tratta di circa 4.000 euro di cui, a oggi, son già stati raccolti 1.130 euro. Per noi genitori sta diventando abbastanza oneroso e qualsiasi aiuto sarebbe prezioso”.

La raccolta fondi è stata lanciata sulla piattaforma on-line Gofundme, è possibile dare il proprio contributo a questo link: https://www.gofundme.com/f/abilit-in-ballo