Iniziativa nell’ambito del progetto “Transizioni ritorno alla terra”

“Porta il secchiello, fai crescere il tuo orto!”

LECCO – Nell’ambito del progetto “Transizioni ritorno alla terra” le persone adulte con disabilità che frequentano il Servizio di Formazione all’Autonomia Calolziocorte gestito dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia hanno attivato, in collaborazione con il Giardino Botanico di Villa De’ Ponti, un servizio di produzione e distribuzione gratuita di compost, il fertilizzante naturale che si ottiene trattando vari tipi di materiali organici e che, ricco di flora microbica attiva e microelementi, è un ottimo concime per orti, terreni e piante ornamentali.

Questo servizio nasce come processo conclusivo del lavoro di pulizia e manutenzione leggera che il Servizio S.F.A. di Calolziocorte porta avanti da diversi anni in collaborazione con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e vede coinvolti gli utenti del Servizio durante tutto dell’anno: il processo di creazione del compost, infatti, prevede differenti lunghi passaggi, a partire dalla raccolta delle foglie e di piccoli altri scarti organici vegetali, passando per l’accumulo in mucchi e la decomposizione del materiale fino all’attivazione del processo bio-ossidazione e umificazione, che porta alla nascita del fertilizzante naturale, che viene poi setacciato e predisposto per la distribuzione al pubblico. Il servizio di creazione e distribuzione del compost, oltre a valorizzare il processo di riciclo e riuso di materiali di scarto, ben si inserisce nel processo che vede tutti i protagonisti del progetto “Transizioni ritorno alla terra” parte attiva e propositiva del territorio in cui viene realizzato.

Il compost può essere gratuitamente ritirato presso il giardino botanico di Villa de’ Ponti (via Galli 18°, Calolziocorte) nei seguenti giorni e orari:

tutti martedì dalle 9 alle 14.30

tutti i venerdì pomeriggio dalle 13 alle 14.30

il venerdì, a settimane alterne, dalle 9 alle 14.30 (25 febbraio, 4-11-18-25 marzo, 1-8-22-29 aprile)

E’ necessario presentarsi al momento del ritiro muniti di secchio.

Transizioni Ritorno alla Terra è un progetto che vede in provincia di Lecco una comunità in cammino: cooperative sociali, associazioni, aziende agricole, scuole, gruppi d’acquisto solidali e altri enti e persone in cerca di altri modi di vivere il rapporto con la terra, col cibo, col tempo, con gli altri. E’ promosso da Cooperativa sociale Liberi Sogni in collaborazione con Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, CFPP Lecco, GAL Quattroparchi, CFPA Casargo, Associazione Agricoltori Valle San Martino, Solleva ed è sostenuto da fondazione Cariplo. Per maggiori informazioni: www.liberisogni.org.