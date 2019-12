All’asilo di Foppenico arriva il Babbo Natale degli Alpini di Calolzio

Polenta e tanta allegria grazie alle penne nere

Il Gruppo Alpini di Calolzio alla festa di Natale dell’asilo di Foppenico

CALOLZIOCORTE – Una visita speciale quella ricevuta ieri, 18 dicembre, dai bambini della scuola dell’infanzia di Foppenico. Tra il grande stupore di tutti, infatti, è arrivato a trovarli il Babbo Natale degli Alpini di Calolziocorte. Gerlo stracolmo sulle spalle ha fatto il suo ingresso a scuola per consegnare i regali a tutti i bambini. Le penne nere calolziesi, proprio in occasione della festa di Natale, si sono anche messe ai fornelli e hanno preparato polenta e lenticchie per tutti.

Gli infaticabili Alpini, poi, hanno dato una mano anche alla camminata “Corri Babbo Corri” organizzata dal comune e che ha riscosso un grandissimo successo. Nella foto qui sotto il ristoro allestito per tutti i partecipanti davanti al Monastero del Lavello.

Sempre gli Alpini, durante le messe della vigilia di Natale e durante le messe di Natale, saranno davanti alle chiese di Calolziocorte e Foppenico con la tradizionale tenda della solidarietà il cui ricavato verrà donato alla Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori).