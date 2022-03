Aldo Valsecchi, vicesindaco di Calolzio: “Importante sensibilizzare i cittadini contro l’abbandono di questo materiale, non solo per il decoro ma per tutelare la salute di tutti”

CALOLZIO – Svolte quest’oggi in via della Stanga a Calolziocorte le operazioni per rimuovere un importante quantitativo di amianto. L’intervento, coordinato da Silea, rientra nel progetto “Road Trash”, promosso da Provincia di Lecco e Silea, che ha come fulcro la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane.

La zona in cui il materiale nocivo era stato abbandonato, diverse lastre di coperture in eternit, è in effetti delicata dal punto di vista ambientale e naturalistico: si tratta infatti di un terreno a ridosso di un’area paludosa, dove Silea ha compiuto azioni di messa in sicurezza dei rifiuti per poi rimuoverli, seguendo le prescrizioni di Ats.

“Come Comune ci siamo subito attivati per la rimozione dell’amianto abbandonato. Grazie alla collaborazione di Silea siamo riusciti a mettere in campo l’intervento in breve tempo e nel pieno rispetto delle stringenti prescrizioni previste dalla normativa” – commenta il vicesindaco di Calolziocorte, Aldo Valsecchi – “Episodi come questo confermano che è necessario lavorare ancora molto per sensibilizzare la cittadinanza contro l’abbandono di questo materiale: non è solo una questione di decoro e pulizia, ma c’è in gioco la salute di tutta la comunità. Per questo, come Amministrazione Comunale abbiamo da poco rinnovato l’adesione allo “Sportello Amianto Nazionale” per fornire risposte e chiarimenti a chi ne avesse bisogno”.