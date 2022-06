Applausi e tanta gioia per il primo appuntamento dal vivo dopo la pandemia

Musicisti e cantanti protagonisti: “Un augurio di un vero ritorno alla normalità”

CALOLZIOCORTE – Dopo le difficoltà della pandemia con concerti unicamente in streaming, l’orchestra e il coro della scuola media Manzoni sono tornati a calcare un palcoscenico dando vita a un bellissimo concerto che ha incassato anche un ottimo successo di pubblico. Applausi a scena aperta per gli studenti della scuola calolziese per l’esibizione di fine anno che si è tenuta negli scorsi giorni nella chiesa della frazione Sala. Grande soddisfazione per famiglie, ma soprattutto per alunni e docenti.

L’esibizione è stata aperta dalle classi prime, alternate al coro, seguite dalle seconde e dalle terze, sempre con alternanza del coro. Nell’evento erano coinvolti gli alunni di prima A e B, seconda A e terza B. Dopo l’ansia della preparazione, c’è stata l’emozione e la gioia di un’esperienza che sarà motivante e speciale nei ricordi degli studenti e delle loro famiglie. Particolarmente apprezzato il livello di preparazione e studio raggiunto dalle classi prime dopo un solo anno già pronti ad affrontare un concerto.

Presenti il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, del vicesindaco Aldo Valsecchi, il consigliere delegato ai giovani Eleonora Rigamonti, e ancora il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo, insieme alle autorità scolastiche col Dirigente Scolastico Sabrina Scola e la vicaria Anna Bruna Frigerio. Ha condotto splendidamente la serata il professor Massimo Tavola che ha presentato con simpatia ed entusiasmo tutto l’evento e introdotto i singoli brani con solennità “sanremese”. Una novità è stato l’intervento della giovane alunna Miriam Elia che ha esordito come presentatrice dei brani del coro.

Molto sentiti ed entusiasti gli applausi per i giovani musicisti. Riconoscenti ed affettuosi gli applausi per i docenti di strumento e coro per il grande lavoro svolto: Barbara Testori ed Elena Colella di violino, Chiara Tagliabue di clarinetto (distintasi anche come coinvolgente direttrice), Antonio Arrigoni di chitarra (notevole negli arrangiamenti e composizione di brani), Benedetta Senese di pianoforte (responsabile del team dei docenti che ha espresso un suo caloroso saluto carico di emozionante soddisfazione per la riuscita dell’evento) e Alberto Sgrò direttore e guida del coro, arrangiatore e compositore anche lui di brani eseguiti.

“Che dire? Un exploit musicale dei nostri ragazzi che da molto attendevamo di vedere e gustare nella città di Calolziocorte. Che sia un annuncio e augurio di un vero ritorno alla normalità. Una serata di grande calore, emozione e gioia miscelate, colorate dalla musica studiata con impegno e fatica e presentata con grande qualità e soddisfazione. Infine va detto che la musica segnerà profondamente la formazione e l’educazione di questi studenti, lasciando una sensibilità, una capacità di ascolto, concentrazione e lavoro in gruppo in sintonia e sincronia che arricchirà la loro a formazione”.