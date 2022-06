Concluso il lavoro della scuola primaria del Pascolo il collaborazione con il Cdd Rugiada

Proprio in questi giorni sulle vie De Amicis e Torquato Tasso sono cominciati i lavori

CALOLZIOCORTE – In un caldissimo pomeriggio dei giorni scorsi, il sindaco Marco Ghezzi ha accolto in aula consiliare una nutrita rappresentanza degli alunni delle classi quarte e quinta della scuola primaria del Pascolo, autori del progetto denominato “sono unico… siamo unici… fare insieme”, in collaborazione con il Cdd Rugiada di Calolziocorte, con l’insegnante referente del progetto, da più di 10 anni, Domenica Chirico.

Quest’anno le classi 4^A, 4^B e 5^ si sono dedicate allo studio del significato di “barriere architettoniche” imparando a riconoscerle mediante delle lezioni dedicate (grazie agli insegnamenti di Alberto Nava, presidente dell’associazione Lo Specchio e Pamela Maggi, consigliere con delega all’abbattimento delle barriere architettoniche del comune di Calolziocorte). A seguito di tre uscite nel quartiere, con le insegnanti Alessia Buttiglieri delle classi 4 e Amelia Liuzzo della 5, gli alunni accompagnati dall’educatore Massimo Dell’Oro oltre ad alcuni utenti del Cdd, hanno apposto le loro impronte delle mani con dei colori per segnalare la gravità degli ostacoli incontrati, apprendendo e segnalando le difficoltà nel poter circolare nel quartiere e nelle vie che circondano la loro scuola, per chi abbia un minimo problema motorio ma anche per chi abbia semplicemente un passeggino.

A seguito di questa esperienza i ragazzi hanno relazionato il loro lavoro e lo hanno consegnato direttamente nelle mani del sindaco e del vicesindaco Aldo Valsecchi, che lo custodiranno nel loro ufficio a memoria dei futuri lavori da programmare, ad esclusione delle vie De Amicis e Torquato Tasso, i cui lavori sono iniziati proprio in questi giorni.