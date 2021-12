Calolzio. Al via i lavori per il completamento del parcheggio in via Padri Serviti

Prevista anche la realizzazione di una piccola area cani, di un marciapiede e di una pista ciclopedonale

Il parcheggio di 125 posti auto verrà finito con una pavimentazione innovativa che assorbe l’acqua al 100%

CALOLZIOCORTE – Riprenderanno a breve i lavori per il completamento del nuovo parcheggio di via Padri Serviti dietro al Monastero del Lavello. Uno spazio di circa 4000 metri quadri con 125 posti auto.

“Partiamo subito perché l’intervento prevede la pavimentazione completa dell’area che oggi è in terra battuta con mattonelle di un materiale innovativo che assorbe al 100% l’acqua perciò l’intervento non prevede nemmeno consumo di suolo – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. Inoltre realizzeremo un marciapiede per persone disabili e non vedenti su un lato di via Padri Serviti, rifaremo i sottoservizi e riqualificheremo il lato che confina col monastero e con i campi sportivi con la realizzazione di una pista ciclopedonale“.

Inoltre, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione, verrà realizzata anche una piccola area cani in attesa di una più grande che verrà realizzata altrove. I lavori partiranno subito con gli scavi per il rifacimento della fognatura e dell’impianto di illuminazione. L’anno prossimo verrà completato il progetto che prevede anche la piantumazione con essenze individuate dal Parco Adda Nord.