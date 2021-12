Calolzio. Bene la Lotteria dei Commercianti, c’è ancora tempo per partecipare

Il 6 gennaio serata con il ventriloquo Andrea Fratellini e l’estrazione finale

In palio una Volkswagen Up: “Anche quest’anno sembra che la gente abbia risposto bene”

CALOLZIOCORTE – E’ ancora presto per fare un bilancio preciso, ma si respira un cauto ottimismo a Calolziocorte sul fronte acquisti natalizi, nonostante il momento difficile per tutti. La Lotteria dei Commercianti è da sempre un buon termometro e, anche quest’anno, l’iniziativa organizzata da Confcommercio sembra aver avuto un ottimo riscontro.

“Stiamo consegnando una media alta di biglietti per persona: se gli anni passati la media era di una decina, quest’anno siamo su 15/20 biglietti – ha detto Cristina Valsecchi presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco -. A detta di molti commercianti è stato un Natale ‘strano’, la gente ha anticipato gli acquisti partendo già da novembre e non si è vista la corsa al regalo dell’ultima settimana. Per quanto riguarda la nostra iniziativa le persone hanno sfruttato il black friday e i week-end per i loro acquisti, periodi in cui il valore degli scontrini veniva raddoppiato”.

Sul fronte lotteria (in palio una Volkswagen Up del valore di 18mila euro) è andata bene e non è ancora finita: “In questi giorni l’afflusso per il ritiro dei biglietti è davvero notevole. C’è ancora tempo fino al 31 dicembre per raccogliere gli scontrini nei negozi di Calolzio che aderiscono all’iniziativa (1 biglietto ogni 100 euro di scontrini), mentre gli uffici di Confcommercio Valle San Martino (in corso Dante a Calolzio) sono aperti fino alle ore 16 del 4 gennaio per consegnare i biglietti. Ricordo a tutti di non aspettare l’ultimo giorno perché c’è bisogno di tempo per controllare tutti gli scontrini. E’ sufficiente consegnare la busta con gli scontrini in busta chiusa con nome e numero di telefono, quindi nel giro di un paio di giorni si verrà ricontattati per ritirare i biglietti”.

Il 6 gennaio la grande serata organizzata dalla Pro Loco di Calolziocorte al Dancing Lavello con Andrea Fratellini, ventriloquo vincitore del programma Italia’s Got Talent: “Durante la bella serata si svolgerà anche l’estrazione della Lotteria dei Commercianti – ha concluso Valsecchi -. Per ora (se non ci saranno nuove restrizioni legate alla pandemia) il programma è confermato con inizio alle 20.30, accesso gratuito, obbligatorio green pass e prenotazione ai numeri 392 4145664, 333 2802742, 0341 643820“.