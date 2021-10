17 le domande di accoglienza pervenute

La struttura sta anche cercando un infermiere/a

CALOLZIOCORTE – A causa di ritardi tecnici dovuti ai lavori di ristrutturazione e arredo del Centro Diurno Integrato, la Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte comunica che, con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista, l’inizio dell’attività è fissato per lunedì 18 ottobre.

I primi ospiti (ad oggi sono pervenute 17 domande di accoglienza) verranno di nuovo accolti nel Centro Diurno Integrato che è accreditato nelle Unità d’Offerta del Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia per un numero di 30 posti dei quali 22 a contratto Sistema Sanitario Regionale e 8 in regime di solvenza. Per informazioni dettagliate è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: uffici@casamadonnadellafiducia.it o telefonare allo 0341/635611.

La struttura che fa capo alla parrocchia di Calolziocorte, infine, ha fatto sapere che sta selezionando un infermiere/a.